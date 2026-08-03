Telegraph: ФРГ готовит план обхода "пророссийских" земель при переброске НАТО

Берлин разрабатывает секретный план на случай победы АдГ в восточных землях, пишет The Telegraph. Мерц опасается, что новые региональные правительства смогут затормозить переброску войск НАТО при возможном вооруженном столкновении с Россией.

Джеймс Крисп (James Crisp), Джо Барнс (Joe Barnes), Каролина Дрютен (Carolina Drüten), Джеймс Ротвелл (James Rothwell)

Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах приведет к формированию прокремлевских региональных правительств, которые смогут замедлить реакцию на нападение России (Россия не собирается нападать ни на какие страны НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ).

Фридрих Мерц разрабатывает секретный план, чтобы не дать прокремлевским "предательским землям" в Германии помешать планам НАТО по обороне от вторжения России.

Немецкие чиновники опасаются, что АдГ может затруднить передвижение сил союзников через две восточные земли, где она, как ожидается, одержит победу на сентябрьских выборах.

Если ультраправая партия получит абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт или Мекленбурге-Передней Померании, она сможет сформировать правительство и, соответственно, контролировать внутреннюю безопасность и полицейскую деятельность земли, а также обладать другими полномочиями.

Она может замедлить перемещение войск и техники путем бюрократического обструкционизма при выдаче разрешений и согласовании, задержать развертывание полицейских ресурсов на уровне земли, а также отказать военным в приоритете на местных дорогах.

У представителей НАТО есть разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что Владимир Путин готовится использовать политических союзников, чтобы замедлить потенциальный ответ на нападение России на восточный фланг альянса (это лишь паранойя и домыслы НАТО — прим. ИноСМИ).

Чтобы предотвратить такое развитие событий, правительство Мерца готовит механизмы, которые позволят в случае кризиса обойти полномочия правительств земель по принятию решений, а также обеспечить защиту ключевых должностных лиц и инфраструктуры в соседних землях.

Германия, разделенная на 16 федеральных земель с влиятельными региональными администрациями, получила прозвище "транспортная развязка НАТО", поскольку через страну в направлении границы с Россией проходит ряд важнейших логистических маршрутов.

Использование политиков, лояльных Кремлю, для задержки усилий НАТО по оперативному развертыванию войск может оказаться "очень эффективным", сообщил западный источник в оборонных кругах газете The Telegraph в рамках совместного с Die Welt расследования.

Источник заявил: "Военное поражение НАТО, возможно, даже не относится к целям Путина, ведь это непростая задача. Но если ему удастся найти трещины внутри альянса на политическом уровне и усугубить их, то это станет кратчайшим путем к развалу альянса (НАТО и сама прекрасно с этим справляется — прим. ИноСМИ)".

Родерих Кизеветтер, депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), согласился с этим тезисом. Он заявил, что стратегия Кремля заключается в том, чтобы использовать разногласия в позиции немцев по отношению к России и сделать страну "ненадежным логистическим центром, насколько это возможно".

Кизеветтер, бывший полковник и член комитета бундестага по иностранным делам, сообщил, что сотрудники министерства внутренних дел разрабатывают контрмеры в отношении правительств бунтующих федеральных земель. Впрочем, их реализация затрудняется из-за конституционных норм, которые регулируют независимость земель.

Он добавил: "В настоящее время разрабатываются планы по защите спецслужб, а также по тому, как именно соседние земли могут взять на себя контроль и обеспечить безопасность критической инфраструктуры и ключевого персонала. Основной вопрос заключается в том, как обойти федерацию, которая не соблюдает принцип федерализма, не нарушая при этом конституцию".

Один из высокопоставленных депутатов ХДС в Саксонии-Анхальт подтвердил работу над такими секретными планами.

Тобиас Крулл, заместитель председателя комитета земельного парламента по внутренним делам, заявил: "Рассматриваются варианты, как можно было бы обойти власти земли в случае формирования однопартийного правительства АдГ".

Он отметил, что реакция Германии на военную угрозу со стороны России не может зависеть от одной-единственной федеральной земли, поэтому необходимо "создать механизмы, которые позволят обойти отдельные федеральные земли или принять необходимые меры".

Министерства внутренних дел и юстиции отказались от комментариев.

Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что правительства федеральных земель, возглавляемые представителями АдГ, можно не допускать до некоторых брифингов разведывательных служб из-за тесных связей партии с Кремлем.

АдГ давно восхваляет Путина. После начала военной операции на Украине ее депутаты проголосовали против санкций в отношении России, а сама партия неоднократно призывала к переговорам для прекращения боевых действий.

Мерц сталкивается с рекордным уровнем падения популярности, в то время как поддержка АдГ растет. Сейчас она считается главной оппозиционной партией Германии, которая заняла историческое второе место на выборах в феврале 2025 года, на которых победил представитель правоцентристского лагеря — Мерц.

По прогнозам, на сентябрьских выборах в Саксонии-Анхальт она наберет 40% голосов.

Победа с большим перевесом голосов, которая обеспечила бы партии абсолютное большинство мест в земельном парламенте, позволила бы АдГ сформировать первое в своей истории региональное правительство, обойдя "брандмауэр", который традиционные партии воздвигли для недопущения ее к власти.

Ульрих Зигмунд, лидер списка АдГ в Саксонии-Анхальт, 27 июля заявил на дебатах в Магдебурге, крупнейшем городе федеральной земли, что его партия будет "решительно выступать против санкций и за доступную энергию, независимо от того, о какой стране идет речь".

На вопрос, имеет ли он в виду Россию и поставки дешевого газа, которые прекратились после начала конфликта на Украине, он ответил: "Да, конечно".

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) классифицировало АдГ как крайне правую экстремистскую группировку, которая представляет угрозу для демократии. Партия оспаривает это решение в рамках сложного судебного разбирательства, которое, как ожидается, завершится в конце этого года.

Как работает "карусель" НАТО

При первых признаках того, что Россия готовится к нападению на территорию НАТО, планируется запустить планы так называемой Сети усиления и обеспечения (RSN) альянса.

Законы мирного времени, которые препятствуют свободному перемещению военной техники и войск по территории Европейского союза, по-прежнему будут действовать.

Для перемещения военнослужащих, танков, гаубиц и ракет по континенту требуются как дипломатическое, так и таможенное оформление, причем все это потребует участия Германии.

Сотрудничество со стороны государственных органов будет иметь решающее значение, несмотря на то что некоторые виды перевозок регулируются федеральным законодательством, а другие правила варьируются от земли к земле.

Для перевозки тяжелых военных грузов требуются разрешения от гражданских властей, аналогично тому, как это происходит с негабаритными коммерческими грузами, такими как компоненты ветряных турбин.

Будут задействованы заранее заключенные контракты с частными компаниями на перевозку техники и личного состава. Государственным и местным органам власти предложат содействовать передвижению военного транспорта по дорогам, а железнодорожные операторы отдадут приоритет военным перевозкам.

Только после того, как транспортная сеть будет готова, а все документы оформлены, военное руководство Североатлантического альянса сможет приступить к процессу переброски личного состава и оборудования на восточный фланг альянса, который займет от пяти до шести недель.

Ситуацию еще больше осложняет то, что правила НАТО не позволяют альянсу вмешиваться во внутреннюю политику стран-членов или собирать разведданные о них с целью оценки риска, который исходит от партии АдГ.

Источник в западных оборонных кругах предупредил: "Все планируемые передвижения — доставка бригад на восточный фланг в рамках сдерживания любого прогнозируемого нападения — будут проводиться в условиях мирного времени.

"Вероятно, сопротивление усилиям альянса будет гибридным. Именно на этом этапе Россия прибегнет к диверсиям, кибератакам... они сделают все, чтобы помешать работе и перегрузить RSN (Россия не использует гибридные методы ведения борьбы — прим. ИноСМИ). И именно здесь возникнет политическая неопределенность".

В Германии предусмотрены законы чрезвычайного положения, которые позволяют оптимизировать военную логистику в случае кризиса национальной безопасности, но для этого парламенту сначала необходимо объявить так называемое "состояние напряженности".

Для этого требуется большинство в две трети голосов в бундестаге, которое коалиция Мерца не сможет собрать без поддержки крайне левой партии "Левые" или партии АдГ. Он исключил возможность сотрудничества с любой из них.

В партии АдГ на запрос о комментарии не ответили.