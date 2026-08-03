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Военное обозрение

Индийский генерал: «высокогорный» танк Zorawar – ключевой элемент обороны севера страны

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Источник изображения: topwar.ru

Военные Индии предъявляют высокие и нестандартные требования к бронетехнике. Это объясняется экстремальными условиями, в которых ей предстоит действовать.

О перспективах применения отечественного лёгкого танка Zorawar, способного действовать в гималайском высокогорье, генерал-лейтенант в отставке А. Б. Шиване рассказал в своей статье, опубликованной в индийском издании Bharat Shakti.

Будучи командующим механизированных войск Индии, он с 2017 года занимался разработкой проекта данной техники. И сегодня индийский генерал утверждает, что «высокогорный» танк Zorawar – это ключевой элемент обороны севера страны, так как именно там расположены самые высокие горы нашей планеты – Гималаи.

Он отмечает, что охрана северных границ Индии требует наличия в войсках особой облегченной бронированной платформы, так как более тяжёлая бронетехника неспособна нормально функционировать в таких условиях.

Опытные образцы танка Zorawar уже были успешно испытаны в горной местности на высоте более 4,2 тысячи метров. Проверка в экстремальных условиях технических параметров новой техники продолжается.

Источник изображения: topwar.ru

Масса танка Zorawar составляет 25 тонн. Он оснащён американской силовой установкой Cummins. На нём установлена башня John Cockerill 3105 производства Бельгии со 105-миллиметровым орудием и пулемётом.

Своё название танк получил в честь военачальника-индийца Зоравара Сингха, погибшего в XIX веке в горах Тибета.

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Страны
Бельгия
Индия
США
Компании
Cummins
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