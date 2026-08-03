В состав Балтийского флота введен малый морской танкер "Валентин Рыков" проекта 03182

Как сообщил 31 июля 2026 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в Балтийске состоялась торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота и ввода в состав Балтийского флота малого морского танкера "Валентин Рыков" (заводской номер 851) проекта 03182, построенного на АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде.

Введенный в состав ВМФ Российской Федерации малый морской танкер "Валентин Рыков" (заводской номер 851) проекта 03182, построенный АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде. Балтийск, 31.07.2026 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Таким образом, завершилась эпопея со сдачей ВМФ России одного из долгостроев отечественного судостроения. Малый морской танкер проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика") разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". В 2016 году АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде получило контракт Министерства обороны России на постройку двух единиц проекта 03182 для Черноморского флота (порт приписки - Севастополь), со сдачей в 2019 и 2020 годах.

Головной танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) по данному контракту был заложен в Нижнем Новгороде 1 сентября 2016 года и спущен на воду 20 декабря 2018 года. В августе-сентябре 2020 года танкер был прибуксирован по внутренним водным путям из Нижнего Новгорода в Севастополь на завод "Персей", где проходил доукомплектование, и начал заводские ходовые испытания на Черном море в ноябре 2020 года. 29 мая 2021 года малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был введен в состав Черноморского флота.

В начале СВО малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" находился на первой боевой службе в Средиземном море, и в связи с закрытием турецкими властями проливов для военных кораблей и невозможностью возврата в Севастополь, в июне 2022 года прибыл на Балтику. В декабре 2025 года после межфлотского перехода с Балтики танкер был перечислен в состав Северного флота.

Второй танкер проекта 03182 с заводским номером 851 был заложен на заводе "Волга" 10 марта 2017 года под названием "Василий Никитин", но его строительство сильно затянулось. В марте 2021 года название "Василий Никитин" было передано второму среднему морскому танкеру проекта 23130 (заводской номер 902), заложенному в Шлиссельбурге на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод". В результате второй танкер проекта 03182 с заводским номером 851 был спущен на воду в Нижнем Новгороде 20 августа 2021 года под новым названием "Валентин Рыков" - в честь Валентина Павловича Рыкова (1926 - 2015) - первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген. В октябре-ноябре 2023 года танкер "Валентин Рыков" был переведен по внутренним водным путям из Нижнего Новгорода для достройки на Канонерский судоремонтный завод в Санкт-Петербурге. Заводские ходовые испытания танкера на Балтике были начаты 24 августа 2024 года, но в итоге испытания затянулись еще на два года. Только в декабре 2025 года были начаты государственные испытания судна, и только теперь малый морской танкер "Валентин Рыков" введен в строй, войдя в состав 667-го отряда судов обеспечения военно-морской базы в Балтийске.

Фактически ранее первый контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 был подписан Министерством обороны России 1 сентября 2014 года с АО "Восточная верфь" во Владивостоке для Тихоокеанского флота. Головной по данному контракту и изначально в серии данного проекта в целом малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) был официально заложен на Восточной верфи 27 октября 2015 года, хотя фактическая его постройка была начата предприятием еще в начале 2015 года. Контрактным сроком сдачи головного судна был ноябрь 2017 года, но только 27 августа 2019 года танкер был спущен на воду. Второй танкер проекта 03182 "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) по данному контракту был официально заложен на Восточной верфи 6 февраля 2018 года. Контрактным сроком его сдачи являлся конец 2019 года, но судно так и было не спущено на воду. Строительство обеих танкеров на Восточной верфи было прекращено в 2021 году, оба они остаются на предприятии, и дальнейшая их перспектива неизвестна. К настоящему времени ВМФ, видимо, утратил интерес к этому проекту.

Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т.п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 имеет полное водоизмещение 3500 тонн, дедвейт 1560 двт, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Судно оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

Церемония ввода в состав ВМФ Российской Федерации малого морского танкера "Валентин Рыков" (заводской номер 851) проекта 03182, построенного АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде. Балтийск, 31.07.2026 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Малый морской танкер "Валентин Рыков" (заводской номер 851) проекта 03182, построенный АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде, на испытаниях в Финском заливе Балтийского моря, 28.10.2025 (с) Curious / forums.airbase.ru