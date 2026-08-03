В Киеве заговорили о «войне на истощение». Чем она может закончиться для Украины

Советник Зеленского Бескрестнов заявил, что РФ и Украина ведут конфликт на истощение

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что активные изменения на линии фронта почти отсутствуют, а боевые действия перешли в фазу истощения. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что означают слова украинского чиновника.

Для начала отметим, что советник президента Украины мало того, что изъясняется на языке, весьма далеком от оперативных директив и боевых приказов, так и в целом делает неправильные выводы из оценки обстановки.

Вот что такое «активные изменения на линии фронта»? Сергей Бескрестнов с позывным Флеш мог бы, к примеру, сказать и так — «ежесуточные темпы продвижения российских войск в наступательных операциях последнего времени сократились до нескольких сотен метров в сутки».

А характеризуя действия ВСУ, мог бы отметить — «пока командованию украинской армии удается обеспечить устойчивость фронта в оперативно-стратегическом отношении, но контратаки и контрудары ВСУ не приводят к значительным изменениям конфигурации линии боевого соприкосновения».

Разумеется, все это можно назвать мелкими придирками и крючкотворством, но ведь и выводы Сергея Бескрестнова в целом неверны. Российские войска в настоящее время наступают по всем направлениям и практически каждый день отбивают у противника по одному или сразу несколько населенных пунктов.

Новая фаза?

Смотрим дальше. Остановимся на выражении Бескрестнова «боевые действия перешли в фазу истощения». Казалось бы, тут-то все верно. Отнюдь. Что такое «боевые действия» с точки зрения военной науки? Это форма оперативного и боевого применения объединений и соединений видов Вооруженных сил в рамках операции объединения более крупного масштаба или между операциями для решения нескольких последовательно возникающих оперативных, оперативно-тактических и тактических задач.

Однако если говорить о войне в целом, то тут употребление термина «боевые действия» не совсем верно. Правильнее говорить — «военные действия». Можно, конечно, сказать и боевые действия, но при этом надо обязательно добавить «стратегического масштаба». Так что Бескрестнову надо было бы так и сказать «боевые действия стратегического масштаба».

Ну, а чтобы окончательно выглядеть корифеем военных наук советник президента Украины мог бы употребить термин «вооруженная борьба», что является пределом обобщения форм военных действий всех масштабов, т. е. катего­рией военной науки в целом.

Теперь о «фазе истощения». Слово «фаза» в отношении войны специалистами не употребляется. Правильнее говорить о возможной периодизации войны и содержании основных ее периодов.

Война на истощение

Теперь об «истощении». Сергей Бескрестнов, вероятно, не знает о содержании основного закона войны, который звучит следующим образом: зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государс­твом боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

Если бы знал, то непременно бы обмолвился о существовании подобного закона, а не употреблял бы слово «истощение».

Впрочем, предъявлять какие-либо завышенные требования в знаниях военной стратегии и оперативного искусства к Сергею Бескрестнову, выпускнику Киевского военного института управления и связи, закончившему вуз по специальности «радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь», наверное, и не стоит.

Но, тем не менее, продолжим. Все-таки Бескрестнов является советником президента Украины. Положение, однако, обязывает.

«Фронта почти не двигаются. Но сейчас идет другая война, война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу», — заявил Бескрестнов.

Тут весь вопрос заключается в том, что произойдет раньше. И если сравнить даже только то, что происходит почти каждую ночь в столице Украины и обстановку в Москве, то вывод напрашивается сам собой.

Безусловно, и с российской стороны есть чувствительные потери в результате ударов беспилотной авиации ВСУ, но общая разница настолько не в пользу Украины, что военно-экономический потенциал Незалежной умножится на ноль на два порядка быстрее.

На Украине, безусловно, рассчитывают на военную помощь Запада, но она предоставляется далеко не в тех объемах, на которые рассчитывают в Киеве и следует всегда помнить, что самое главное в любом вооруженном конфликте – личный состав. А вот помощь подобного рода Украина от Запада не получит никогда. А с людьми в ВСУ более чем проблематично.

И это более чем наглядно характеризуют обмены телами погибших военнослужащих. Москва только за этот год передала украинской стороне более 20 тыс. тел военнослужащих, получив взамен 627 останков российских бойцов.

Потери Украины

Советник президента Украины считает, что конфликт рано или поздно завершится, однако обе стороны столкнутся с последствиями в экономике, инфраструктуре и демографии.

Чтобы сделать подобный вывод, крупным военным мыслителем быть и вовсе не обязательно. Безусловно, война рано или поздно завершится. Но вот каким образом она завершится – Бескрестнов по каким-то причинам умолчал. А вот это как раз и самое главное.

Придется главный вывод за советника президента Украины делать нам – в результате войны на истощение Украина может понести невосполнимые демографические и экономические потери и просто исчезнуть с политической карты мира как государство.

И хорошо бы советнику не рассуждать о войне на истощение, а все-таки попробовать сформулировать политические цели своей страны, а на их основе — стратегические цели и задачи Вооруженных сил Украины. Но это пока не получается даже у Владимира Зеленского.

И последнее, что называется, по порядку ведения. Возникает вопрос — со своими выводами и предложениями советник президента Украины вылез в инициативном порядке, или его выступление все же отражает какие-либо тенденции в поведении военно-политического руководства в Киеве? А если так, то уровень личной подготовки подобной должностной фигуры в украинском руководстве мог бы быть и выше.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).