Дональд Трамп "не решил", позволит ли Украине производство ракет Patriot (Financial Times, Великобритания)

Трамп пока не принял решение о передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Трамп еще обдумывает вопрос о передаче Украине лицензий на производство ракет Patriot. Президент США в интервью FT заявил, что решение еще не принято, несмотря на слова Зеленского о достигнутой договоренности. Вашингтон явно не спешит идти Киеву навстречу.

Эдвард Люс (Edward Luce)

Ранее глава Белого дома обещал разрешить Украине выпуск оружия, критически важного для защиты от России.

Дональд Трамп объявил, что еще не принял окончательного решения о предоставлении Украине разрешения на производство зенитных ракет-перехватчиков Patriot, что ставит под сомнение готовность Вашингтона пойти навстречу одному из важнейших требований Киева.

В телефонном интервью Financial Times в четверг президент Соединенных Штатов заявил, что "не уверен" в том, предоставит ли Украине лицензию на производство ракет Patriot, и отметил, что "этот вопрос находится на стадии рассмотрения".

"Это исключительное оружие, и... мы должны проявлять определенную осторожность в том, кому выдавать лицензии. Обычно мы не лицензируем оборудование".

Комментарии Трампа прозвучали всего через два дня после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Последний назвал встречу "хорошей" и сообщил, что лидеры обсудили "производство перехватчиков Patriot и несколько других идей".

В начале июля на саммите НАТО в Турции президент Соединенных Штатов заявил о намерении предоставить Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Эта система ПВО имеет ключевое значение для способности Украины перехватывать российские баллистические ракеты, летящие на Киев и другие города. Убедить Трампа хотя бы рассмотреть разрешение на производство этих ракет — значительное дипломатическое достижение для Зеленского.

По итогам встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп "согласился предоставить нам лицензии". Также Зеленский отметил, что недавно провел встречу с производителями системы Patriot: "Я встречался с представителями производства... Надеюсь, мы перейдем к совместной работе. Это крайне важно". Перехватчики Patriot производятся компаниями Lockheed и RTX.

В беседе с Financial Times Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении вооруженного конфликта на Украине, и сообщил, что в ближайшие дни его спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые посетят страну. "Если говорить просто, мы хотим, чтобы все закончилось, — сказал он. — Мы не за ракеты, а за мир".

Трамп также настаивает на том, что, несмотря на попытки Ирана расширить войну ударами по региону, его капитуляция — лишь вопрос времени.

"Мы наносим им сокрушительные удары", — заявил президент США.

Помимо прочего, Трамп выразил уверенность в том, что Соединенным Штатам удастся завершить историческую ядерную сделку с Саудовской Аравией, обнародованную на прошлой неделе. Ранее он заявлял, что соглашение зависит от нормализации дипломатических отношений Эр-Рияда с Израилем.

В интервью Financial Times президент сообщил, что вел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бен Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу нормализации отношений, отметив, что это "нравится обеим странам. Это может произойти". Во вторник Трамп также встретился в Белом доме с Нетаньяху.

Однако ранее наследный принц настаивал на том, что подобный шаг возможен лишь при одном условии: Израиль предпримет необратимые шаги к созданию палестинского государства — от чего Тель-Авив категорически отказался.

Также Трамп высоко оценил нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема за сигнал о "прагматичном" подходе к разведке нефти в Северном море, хотя ранее тот пообещал не отменять предвыборный посул правящей Лейбористской партии прекратить выдачу новых лицензий на бурение в регионе.

"Одно ясно: он хочет сделать свою страну богатой и знает, что может этого достичь, открыв Северное море, — сказал Трамп о первом телефонном разговоре с Бернемом на прошлой неделе. — Думаю, так он и поступит. Сделай это на его месте Стармер, он не сидел бы сейчас перед телевизором".