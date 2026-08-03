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ЦАМТО

Минобороны США заключило с Lockheed Martin крупный контракт на поставку ЗУР PAC-3 MSE

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны США заключило с Lockheed Martin дополнительный 7-летний контракт на сумму 53,86 млрд. долл., предусматривающий поставку зенитных управляемых ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для ЗРК Patriot.

В результате общая стоимость закупок в рамках долгосрочного контракта достигла 58,62 млрд. долл. Первый заказ на сумму 4,7 млрд. долл. был размещен в апреле 2026 года в рамках Стратегии трансформации закупок администрации США.

Новое соглашение обеспечит Lockheed Martin возможность к концу 2030 года значительно ускорить производство PAC-3 MSE и утроить производственные мощности. Оно также позволит только на предприятии в Камдене (шт.Арканзас), где производится завершающая сборка PAC-3 MSE, увеличить число рабочих мест на 50%, с 1200 до 1850.

Как заявлено, долгосрочное соглашение демонстрирует общую приверженность Министерства обороны США и компании Lockheed Martin укреплению "Арсенала свободы" и снабжению Вооруженных сил самыми современными средствами противовоздушной обороны с высоким темпом и в беспрецедентных масштабах.

В последние годы компания Lockheed Martin активно наращивала производство PAC-3 MSE, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны США и стран-партнеров.

Применение модели долгосрочных заказов позволит Lockheed Martin расширить свои производственные площади, укрепить оборонно-промышленную базу и поставлять ракеты заказчикам с высоким темпом.

По оценке экспертов, подписанное соглашение обеспечивает производителям гарантию сохранения спроса на их продукцию на продолжительный период, что позволяет формировать устойчивую цепочку поставок комплектующих, обеспечивать масштабирование производства и высокий темп снабжения ВС США остро необходимыми боеприпасами. Контракт одновременно предоставляет выгоду от экономии средств за счет объема заказа и надежность поставок на длительный срок.

Lockheed Martin стала одной из первых компаний, с которой МО США заключило контракт на ускорение поставок боеприпасов в рамках Стратегии трансформации закупок. Соглашение является для Lockheed Martin второй крупной долгосрочной покупкой в рамках новой модели, после контракта стоимостью 35 млрд. долл. на ускорение производства перехватчиков THAAD (Terminal High Altitude Air Defense).

Lockheed Martin намерена до 2030 года инвестировать от 8 до 9 млрд. долл. в модернизацию более чем 20 предприятий в США и быстрое наращивание производства боеприпасов. В этом году компания уже приступила к строительству двух предприятий по производству боеприпасов, включая здание 47 Центра производства боеприпасов в Трое (шт.Алабама) для поддержки сборки THAAD и перехватчиков следующего поколения, и Центр ускоренного производства боеприпасов в Камдене (шт.Арканзас) для выпуска PAC-3.

Как сообщал ЦАМТО, ЗУР PAC-3 MSE пользуются большим спросом у операторов ЗРК Patriot. Они обеспечивают возможность перехвата воздушных угроз за счет поражения прямым ударом (hit-to-kill), позволяя приложить к цели экспоненциально большую кинетическую энергию, чем достигается при использовании осколочно-фугасной боевой части. PAC-3 MSE позволяет поражать широкий спектр целей, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы, самолеты и вертолеты.

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Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Компании
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ГЗЛА
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