Альянс НАТО не смог запустить поставки оружия Украине в рамках механизма PURL

ЦАМТО, 31 июля. Альянс НАТО не смог запустить передачу американского оружия Украине в рамках механизма PURL, выяснило агентство "РИА Новости", изучив отчет для конгресса США

К 31 марта 21 страна внесла в программу 4,15 млрд. долл. Деньги поступили в американское казначейство, но до контрактов на оружие пока не дошли.

Ускорить поставки за счет уже имеющихся у США запасов тоже не удалось. На конец марта Вашингтон не использовал квоту на 4,96 млрд. долл., которая позволяла передать оружие Украине непосредственно со складов Пентагона, в целях защиты собственной боеготовности.

Как напоминает агентство, механизм поддержки Украины PURL действует с августа 2025 года.

Дональд Трамп утверждал, что Вашингтон перестал передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву.