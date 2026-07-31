Нештатная ситуация на борту LINK: миссия по спасению телескопа Swift оказалась под вопросом

Сервисный роботизированный аппарат LINK столкнулся с серьезным сбоем, который может поставить под угрозу выполнение миссии по захвату и переводу космической обсерватории NASA Swift на более высокую орбиту.

В минувшие выходные аппарат начал неконтролируемо вращаться после потери ориентации в пространстве. Предварительное расследование показало, что два из трех маховиков системы ориентации вышли из строя. Кроме того, зафиксировано частичное снижение работоспособности двигательной системы.

Несмотря на это, LINK продолжает вырабатывать достаточное количество электроэнергии и поддерживает устойчивую связь с центром управления компании Katalyst Space. Все остальные ключевые системы функционируют в штатном режиме. В ближайшие дни специалисты компании намерены остановить вращение аппарата с помощью электрореактивных двигателей.

После стабилизации LINK инженеры проведут полную диагностику аппарата и адаптируют его системы наведения, навигации и управления к новой конфигурации. Затем совместно с NASA будет принято решение о том, можно ли безопасно продолжать запланированное сближение и захват обсерватории Swift.

Это уже не первая проблема с системой ориентации LINK. Во время начального этапа ввода аппарата в эксплуатацию компания сообщала о неисправности одного из трех маховиков. Тогда инженерам удалось восстановить устойчивую ориентацию и надежную связь благодаря обновлению бортового программного обеспечения и корректировке алгоритмов управления.

LINK запустили 3 июля 2026 года с помощью ракеты Pegasus XL компании Northrop Grumman, которая стартовала с самолета-носителя Stargazer над южной частью Тихого океана. После успешного выхода на орбиту аппарат установил связь с Землей и приступил к программе ввода в эксплуатацию, включавшей проверку систем электропитания, бортовой электроники, двигательной установки, датчиков и навигационного оборудования.

По замыслу миссии LINK должен добраться до обсерватории Swift, провести ее инспекцию, захватить аппарат специальным механизмом и в течение нескольких месяцев постепенно поднять его орбиту. Это позволит продлить срок службы 21-летней космической обсерватории, орбита которой быстро снижается под воздействием сопротивления верхних слоев атмосферы, усилившегося из-за возросшей солнечной активности.

Дмитрий Скрипач