Россия развернула десять истребителей дальнего радиуса действия Су-30СМ2 для проведения учений по имитации бомбардировок в Центральной Европе (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия провела учения с истребителями Су-30СМ2 в Калининградской области

Десять Су-30СМ2 Балтийского флота России провели масштабные учения, пишет MWM. Экипажи отработали уничтожение командных пунктов, укреплений и бронетехники. Мероприятия прошли на фоне усиления военной активности НАТО вокруг Калининградской области.

ВМФ России развернул десять истребителей дальнего радиуса действия Су-30СМ2 из состава морской авиации Балтийского флота для проведения учений по нанесению высокоточных ударов в Калининградской области. В ходе тренировки отрабатывались атаки на имитированные командные пункты противника, укрепленные позиции и скопления бронетехники.

Подобные учения подчеркивают растущее внимание к ударным возможностям Су-30СМ2 в условиях, когда вокруг милитаризованного калининградского эксклава наблюдается интенсивное наращивание военного присутствия НАТО. Область занимает уникальное стратегическое положение между Польшей и Литвой, благодаря чему дислоцированные там российские боевые самолеты могут быстро достигать большей части Центральной и Северной Европы, а также одновременно обеспечивать поддержку военно-морских операций в Балтийском море.

По данным пресс-службы Балтийского флота, экипажи истребителей выполнили серию учебных вылетов, направленных на оказание непосредственной авиационной поддержки и нанесение точных ударов по наземным целям.

"В ходе учебных полетов экипажи отрабатывали боевые задачи, такие как огневая поддержка подразделений, уничтожение командных пунктов, укреплений, а также скоплений бронетехники и личного состава условного противника", — говорится в сообщении.

Учения начались с разведки целевого района с воздуха, после чего пилоты провели бомбардировку полномерных учебных мишеней с использованием учебных бомб П-50Т, которые воспроизводят характеристики боевых боеприпасов, но оснащены уменьшенными зарядами взрывчатого вещества, подходящими для обучения.

Су-30СМ2 — истребитель с самой большой дальностью полета в Европе за пределами материковой части России; его поставки в Вооруженные силы России начались в начале 2022 года. Эти самолеты также находятся на вооружении ВВС Белоруссии.

Разработанный в рамках комплексной модернизации Су-30СМ, этот самолет сочетает в себе множество технологий, изначально разработанных для Су-35, что значительно повышает как его боевую эффективность, так и простоту технического обслуживания. Эти усовершенствования в значительной степени приблизили возможности Су-30 к возможностям более нового истребителя Су-35, предназначенного для обеспечения превосходства в воздухе. При этом удалось сохранить преимущества двухместной конфигурации.

После этапа бомбардировки истребители атаковали имитированные бронетанковые колонны, используя неуправляемые ракеты С-8 и встроенную 30-мм автоматическую пушку ГШ-30-1, что позволило отработать весь спектр задач "воздух — земля", которые могут возникнуть в условиях боевых действий высокой интенсивности.

Одним из наиболее значительных усовершенствований стало внедрение турбовентиляторных двигателей АЛ-41Ф-1С, которые пришли на смену устаревшим силовым установкам АЛ-31ФП, применявшимся в исходной версии Су-30СМ. Эти двигатели обеспечивают значительно большую тягу, повышенную топливную экономичность и улучшенную надежность, а также совместимы с самолетами Су-35, что снижает логистическую нагрузку на Военно-космические силы и Военно-морскую авиацию России. По тяге и соотношению тяги к массе эти двигатели сопоставимы с ранними силовыми установками пятого поколения, такими как F119, которыми был оснащен истребитель F-22.

Хотя в ходе недавних учений использовалось неуправляемое вооружение, Су-30СМ2 способен нести широкий спектр высокоточных бомб и ракет, в том числе крылатые ракеты дальнего действия и противокорабельное вооружение. Большая грузоподъемность, дальний радиус боевого применения и двухместная кабина делают эту модель особенно пригодной для сложных ударных операций, которые требуют интенсивного обнаружения целей и управления боевыми задачами.

Самолеты, которые базируются в Калининградской области, пользуются преимуществами интегрированной системы ПВО с высокой плотностью покрытия и в то же время находятся на относительно небольшом расстоянии от потенциальных зон боевых действий в Балтийском регионе.

Акцент на уничтожении командных пунктов, укреплений и бронетанковых формирований в ходе учений отражает те виды задач, которые российская тактическая авиация, вероятно, будет выполнять в случае крупномасштабного конфликта с применением конвенциональных вооружений в Европе. Прямая авиационная поддержка, перехват на поле боя и подавление инфраструктуры командования противника остаются центральными элементами российской доктрины. При этом ожидается, что многоцелевые истребители будут совершать многократные вылеты для поддержки наступающих наземных формирований.

Хотя Су-30СМ2 во многих отношениях представляет собой самый совершенный истребитель четвертого поколения в Европе, он все в большей степени уступает истребителю пятого поколения F-35, который стремительно распространяется по всему континенту. Российская программа по созданию такого самолета столкнулась со значительными задержками, хотя ожидается, что третий полк истребителей Су-57 будет полностью укомплектован в течение ближайших 12 месяцев.