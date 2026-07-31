Лицензия на ракеты Patriot Украине. "У Германии она есть, а производить ракеты она не может", — говорит эксперт Сметана (iROZHLAS, Чехия)

Эксперт Сметана: лицензия на Patriot не означает, что Киев сможет их производить

Лицензия на Patriot сама по себе не означает, что Украина сможет быстро произвести эти ракеты, заявил iROZHLAS эксперт Михал Сметана. Уж точно не стоит ждать, что они появятся в ее распоряжении в ближайшие месяцы. Действительность может оказаться для Украины очень горькой и суровой.

Вера Штехрова (Věra Štechrová)

Владимир Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на производство ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot. Украине они необходимы для защиты от ракетных ударов. Трамп оценил встречу положительно, и, по словам Зеленского, инициатива уже не принадлежит Путину. Свой комментарий на эту тему нашему радио дал эксперт с факультета социальных наук Карлова университета и директор пражского Центра исследований мира Михал Сметана.

iROZHLAS: Похоже, визит Владимира Зеленского прошел совсем не так, как печально известная встреча в Белом доме зимой прошлого года. Тогда Трамп и его вице-президент "отделали" Зеленского в прямом эфире. Однако можно ли считать решенным вопрос о том, что Украина получит от США лицензию на производство ракет Patriot?

Михал Сметана: Судя по всему, встреча прошла в совсем другой атмосфере. То, как о ней отзываются американские и украинские СМИ, конечно, подсказывает, что отношения между лидерами Соединенных Штатов Америки и Украины с момента той встречи в Овальном кабинете значительно улучшились.

Что касается лицензии на производство Patriot, то это не новость. Обещание прозвучало еще на саммите НАТО в Анкаре. Предполагаю, что на недавней встрече Владимир Зеленский получил очередное риторическое подтверждение. Тем не менее сейчас мы не знаем, предпринимаются ли конкретные шаги на пути реализации этого плана.

Также необходимо подчеркнуть, что даже если весь процесс завершится, лицензия сама по себе не означает, что Украина сможет быстро произвести эти ракеты. Уж точно не стоит ожидать, что они появятся в ее распоряжении в ближайшие месяцы или даже будущей зимой. А она может оказаться для Украины очень опасной и суровой.

— Есть ли понимание, что именно подразумевается под получением лицензии? Что Украина получит? Есть ли у нее средства производить ракеты на своей территории, или ей придется договариваться с Lockheed Martin, которая их выпускает?

— Первый шаг — договор о лицензии между сторонами. То есть сначала, разумеется, они должны договориться.

Затем будет практическая реализация, то есть Украина получит все необходимые комплектующие и сможет приступить к выпуску. На основании условий, о которых договорятся стороны, она сможет производить ракеты. Будь то на своей территории или, возможно, на территории союзника. Однако в приоритете производство прямо на украинской территории.

Напомню, что, если я не ошибаюсь, в 2022 году подобную лицензию получила Германия. Лицензионный процесс завершился, но Германия по-прежнему не может производить ракеты и ставить их на вооружение. То есть с момента, когда прозвучало политическое обещание, и до момента, когда Украина реально получит эти ракеты в свое распоряжение, чтобы могла защищать города от ударов, может пройти довольно много времени.

Возможное расширение санкций

— Зеленский провел переговоры за закрытыми дверями еще и с членами американского Сената, демократами и республиканцами. В тот же день Сенат подавляющим большинством голосов поддержал расширение санкций против стран, закупающих российскую нефть. Можно ли это все понимать так, что Владимир Зеленский сумел убедить Дональда Трампа и других ведущих американских политиков, что Киев может выиграть конфликт с Россией или хотя бы переломить его в свою пользу?

— Мы видим сдвиги в законодательном процессе, и это хорошо. Также это было первое процедурное голосование, и в Сенате будут голосовать еще. Потом законопроект отправят в Палату представителей. Процесс может затянуться. Голосование еще не все, но можно сказать, что на данном этапе закон получает поддержку обеих партий.

Мы также видим изменения в ситуации на фронте, которая для Украины сейчас выглядит более многообещающе, чем в прошлом году (Интересно, какие же это многообещающие изменения? Потеря Краматорска? Блокировка выхода в море? – Прим. ИноСМИ). С американской стороны растет уверенность, что для Украины еще не все потеряно, что она способна наносить удары по российскому тылу и что научилась лучше обороняться от российских ударов, а значит, в какой-то мере может выступать с позиций силы. Это в определенной мере меняет отношение Дональда Трампа к данному конфликту и может вылиться в позитивные политические инициативы.

— Повышает ли все это, по-вашему, вероятность того, что Путин согласиться сесть за стол переговоров? Зеленский снова сказал, что пришло время для дипломатии и мирных переговоров.

— Я пока не возлагал бы на это особых надежд. Общая логика совершенно правильна и осмысленна, то есть давление на Москву нужно наращивать, в том числе за счет более жесткого санкционного режима, в частности, со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, как говорит Трамп, держат козыри, и за счет расширения поддержки Киева.

В долгосрочной перспективе это, конечно, может привести к тому, что конфликт для России станет затратнее. Тогда возможны подвижки. Тем не менее пока до этого далеко. Мы все еще говорим о том, что для России остановка военных действий без убедительной победы может быть очень рискованной.

Если представить, как сотни тысяч мужчин, отправленных Россией на фронт, вскоре возвращаются в общество без большой победы для Кремля, то возникает риск для внутренней стабильности российского режима.

Это, помимо прочего, один из факторов, которые могут заставить российского президента продолжать воевать, пусть даже при растущих потерях. Россия продвигается, но (…) очень медленно.

Пока я бы высказывался осторожно. Конечно, я не ожидаю, что Россия сейчас, скажем в ближайшие месяцы, откажется от своих максималистских требований. Москва говорит, что готова к переговорам, но дает понять, что не отступится от требований, прозвучавших в 2022 году. Так что тут я пока не вижу принципиальных изменений.