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ЦАМТО

Более 50 новых образцов техники поступило в войска МВО с начала текущего года

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БМП-2 с модулем "Бережок"
БМП-2 с модулем "Бережок".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"

ЦАМТО, 30 июля. Более 50 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска Московского военного округа с начала 2026 года.

В объединения, соединения и подразделения МВО поступили современные образцы бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной и другой специальной техники.

В числе поставленной техники такие образцы, как 152-мм артиллерийские комплексы "Гиацинт-К", танки Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок", понтонно-мостовые парки ПМП-М, а также различные системы ПВО и РЭБ.

После поступления техники военнослужащие Московского военного округа провели обкатку данной техники и приступили к занятиям на полигонах военного округа.

Для сохранения моторесурса и более качественной подготовки экипажей и расчетов вместе с техникой в войска также поступили тренажеры, на которых военнослужащие отрабатывают различные внештатные ситуации при эксплуатации, сообщает пресс-служба Московского военного округа.

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