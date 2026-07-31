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ЦАМТО

МО США заключило с Lockheed Martin 7-летний контракт на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 30 июля. Минобороны США заключило с Lockheed Martin контракт стоимостью около 59 млрд. долл. на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, сообщает rbc.ru со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение рассчитано на семь лет и предусматривает почти трехкратное увеличение выпуска ракет-перехватчиков для комплексов Patriot к 2030 году. Заказ стал частью программы США по восполнению запасов вооружений, отмечает rbc.ru.

Новый контракт является расширением соглашения, подписанного в апреле. Тогда компания получила контракт на сумму 4,7 млрд. долл., теперь к нему добавлен контракт на сумму 53,86 млрд. долл., который охватывает весь семилетний период. Согласно планам, производство ракет PAC-3 MSE увеличат примерно с 600 до около 2 тыс. ед. в год к 2030 году. Стоимость одной такой ракеты составляет около 4 млн. долл.

В Lockheed Martin сообщили, что для выполнения заказа наймут еще 650 сотрудников. После этого численность персонала, занятого производством ракет Patriot на предприятии компании в Кэмдене (шт.Арканзас), возрастет до 1,85 тыс. человек.

Как отмечает Bloomberg, контракт стал частью программы администрации президента США Дональда Трампа по наращиванию оборонного производства и восполнению запасов ракет и перехватчиков, которые истощились из-за войны с Ираном.

Как отмечает rbc.ru, программа по наращиванию выпуска ракет Patriot началась еще в 2024 году. Тогда армия США заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью 4,5 млрд. долл. на производство 870 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE. В американском военном ведомстве тогда заявляли, что соглашение позволит расширить производственные мощности для выпуска этих ракет, предназначенных не только для Вооруженных сил США, но и для Украины и других союзников.

Затем Lockheed Martin предупреждала, что из-за резко выросшего спроса не может гарантировать союзникам сроки поставок перехватчиков. В июле этого года компания анонсировала разработку более дешевой ракеты PAC-3 ACE, которая должна дополнить линейку перехватчиков для комплексов Patriot, напоминает rbc.ru.

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