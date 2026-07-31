Axios: Нетаньяху представил Трампу план постепенного отказа Израиля от военной помощи США в течение 10 лет

ЦАМТО, 30 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил президенту США Дональду Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи в течение 10 лет, заявив о стремлении достичь полной независимости в обороне страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

"По словам израильского чиновника, Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и спецпосланнику Стивену Уиткоффу, что он настроен серьезно сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет и подчеркнул, что хочет перейти к переговорам по соответствующему меморандуму о взаимопонимании", – отмечает портал.

При этом, как сообщает портал, Трамп и его команда отметили, что некоторые республиканцы опасаются обвинений в антиизраильской позиции из-за поддержки отказа от помощи Израилю. В ответ Нетаньяху пообещал возглавить этот процесс публично.

Для достижения этой цели премьер Израиля уже поручил оборонному сектору в течение 10 лет разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок истребителей F-35, говорится в публикации.

В рамках переходного периода Нетаньяху, по информации Axios, предлагает зафиксировать в новом меморандуме 16 млрд. долл. прямой военной помощи и от 5 млрд. долл. до 10 млрд. долл. – на развитие систем израильской ПВО. Кроме того, проект включает создание совместного Фонда исследований и разработки нового оружия еще на 16 млрд. долл.

Текущее 10-летнее соглашение о военной помощи США Израилю на 38 млрд. долл. прекращает свое действие в 2028 году. Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Израиль должен уйти от статуса получателя американских дотаций и перейти к равноправному технологическому партнерству, отмечает "РИА Новости".