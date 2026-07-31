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ЦАМТО

В конфликте с Ираном США израсходовали более 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 ракет THAAD

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Подвижная пусковая установка THAAD
Подвижная пусковая установка THAAD.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ralph Scott

ЦАМТО, 30 июля. США в ходе конфликта с Ираном израсходовали свыше 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD, столкнувшись с ощутимым дефицитом средств ПВО перед возможным обострением конфликта.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил Центр стратегических и международных исследований (CSIS*).

Согласно данным CSIS*, в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1503 до 1571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD. На 27 февраля запасы составляли 2330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD, однако к 27 июля их количество в арсеналах сократилось до 759-827 и 234-278 ед., соответственно.

Как отмечают аналитики CSIS*, полноценной альтернативы системам Patriot и THAAD для борьбы с баллистическими угрозами не существует, а корабли ВМС с ракетами класса Standard обычно находятся слишком далеко.

На фоне столь острого истощения собственных запасов ракет, США получили новый запрос от Киева. Как ранее сообщал портал Axios, Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей, отмечает "РИА Новости".

* Организация признана нежелательной в России

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