Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии завершили учение «Орруда-2026» в Японском море

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Индонезии завершили морской этап совместного учения «Орруда-2026» в Японском море. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В ходе отработки задач экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием различных видов сигнализации.

В учении со стороны России участвовал корвет «Совершенный», а со стороны Индонезии — фрегат «Густи Нгурах Рай». Экипажи двух стран отработали взаимодействие при досмотре подозрительных судов, блокировании и освобождении условно захваченного судна силами антитеррористических подразделений кораблей.

Также военнослужащие провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. В ходе занятий были выполнены стрельбы из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также отработаны задачи по поиску, спасению и эвакуации пострадавших на воде с применением палубных вертолетов.

На заключительном этапе экипажи отразили условные атаки средств воздушного нападения и выполнили задачи по обнаружению целей и применению корабельных средств противовоздушной обороны. После завершения учения российский корвет и индонезийский фрегат разошлись курсами, обменявшись флажковыми сигналами с пожеланиями счастливого плавания.

Во всех пунктах базирования флотов России 26 июля прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ. Во Владивостоке праздник совпал с началом международных учений «Орруда-2026». Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, для участия в них к причалу пришвартовался в том числе флагман индонезийских военно-морских сил.