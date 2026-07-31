MWM: советские ракеты подходят для сбивания украинских БПЛА

Эффективная борьба с украинскими БПЛА вполне реальна, пишет MWM. Пока остальной мир ищет для этого средства, Россия может просто использовать запасы, доставшиеся ей в наследство от СССР.

Расширенное использование в российско-украинском конфликте беспилотников-камикадзе большой дальности поставило перед долгосрочным планированием противовоздушной обороны новые задачи. Военные во многих странах мира придумывают оптимальный с экономической точки зрения способ перехвата относительно недорогих дронов, не расходуя при этом арсеналы дорогостоящих современных ракет. Россия все активнее задействует истребители для перехвата украинских беспилотников на подлете к стратегическим объектам, и возникают вопросы относительно издержек запуска современных ракет класса "воздух-воздух" по целям, чье производство зачастую обходится менее чем в 10 тысяч долларов. Внимание к проблеме привлекли недавние кадры многочисленных эпизодов перехвата украинских беспилотников-камикадзе FP-1 истребителями Су-35 ВКС России.

Один из экономичных способов перехвата украинских дронов для российской авиации — унаследованные от СССР огромные арсеналы ракет класса "воздух-воздух", чей срок службы близится к концу. За последние десятилетия холодной войны ВВС СССР произвели огромное количество ракет класса "воздух-воздух" в рамках подготовки к масштабному конфликту с НАТО. Сред них — ракеты средней дальности Р-27 с радиолокационным наведением, ракеты малой дальности Р-73 с инфракрасным наведением и более старые ракеты Р-60, которыми оснащались советские истребители нескольких поколений. Считается, что в настоящее время на складах хранится более 10 тысяч ракет только этих трех типов.

Хотя в войсках ракеты Р-27, Р-60 и Р-73 в значительной степени были заменены более современными аналогами, многие из них по-прежнему пригодны для поражения сравнительно медленных и неманеврирующих воздушных целей, таких как беспилотники. Использовать их — гораздо экономичнее, чем расходовать российские ракеты новейших типов. Одновременно это позволяет избежать долгосрочных затрат, сопряженных с хранением и, в итоге, утилизацией устаревших боеприпасов. Ракета Р-27 разрабатывалась для истребителей МиГ-29 и Су-27 четвертого поколения и поступила на вооружение в 1982 году. Более современные варианты, как с радиолокационным, так и с инфракрасным наведением, использовались в качестве основного вооружения российских истребителей, таких как Су-30СМ и Су-35, вплоть до середины 2020-х годов. При этом все варианты наверняка окажутся высокоэффективны против дешевых беспилотников.

Ракета Р-73 особенно хорошо подходит для ближнего боя. Широко признанная самой эффективной из аналогов визуальной дальности времен холодной войны класса "воздух-воздух" для поражения визуально видимых целей, она сочетает в себе превосходную маневренность и высокоточную головку самонаведения. Против беспилотников, не оснащенных передовыми средствами противодействия и неспособными выполнять сложные маневры уклонения, ее характеристики более чем достаточны, несмотря на почтенный возраст. Непосредственный предшественник Р-73, ракета Р-60, также была передовой разработкой для своего времени, и, несмотря на более скромную дальность, маневренность и системы наведения, фактически представляет собой расходный материал — поскольку уже несколько десятилетий не используется на российских истребителях передового базирования.

Вместо того чтобы оставлять стареющие ракеты на хранении до тех пор, пока не возникнет необходимость в дорогостоящих программах утилизации, их оперативное применение против относительно непритязательных целей позволит арсеналам, оплаченным десятилетиями ранее, принести непосредственную военную пользу. Такой подход также позволит сберечь более совершенное оружие для борьбы с серьезными угрозами — современной боевой авиацией, крылатыми ракетами и высокоточными боеприпасами большой дальности. Эта многоуровневая философия применения приобретает все большее значение, поскольку ВВС во всем мире стремятся уравновесить оперативную эффективность и растущую стоимость современного высокоточного оружия.