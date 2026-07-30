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ТАСС

В Рособоронэкспорте заявили, что сроки поставки оружия РФ опережают конкурентов

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

При экспортной деятельности компания в первую очередь учитывает потребности Вооруженных сил России в вооружениях и технике, заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уровень предприятий российского оборонно-промышленного комплекса позволяет гарантировать сроки поставки продукции, опережающие возможности конкурентов на мировом рынке. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В рамках проводимой экспортной деятельности компания в первую очередь учитывает потребности Вооруженных сил России в вооружениях и военной технике. При этом высокий производственный уровень предприятий российского ОПК позволяет нам гарантировать заказчикам сроки изготовления и поставки продукции, не уступающие, а часто и опережающие возможности конкурентов на мировом рынке", - сказал он.

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