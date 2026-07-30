В последнем номере журнала "Экспорт вооружений" была опубликована рецензия "Оружие можно купить. Безопасность - нет", посвящённая книге "Арабский узел".

Издание посвящено военно-политическим процессам на Ближнем Востоке и вопросам безопасности в регионе. Оно представляет интерес для читателей, следящих за международными отношениями, современной военной политикой и развитием обстановки в арабских странах.

С данной рецензией также можно ознакомиться на сайте ЦАСТ.

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