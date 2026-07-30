Власти КНР категорически опровергли сообщение Reuters о том, что Иран получит от Китая ПЗРК QW-12 и FN-16

ЦАМТО, 29 июля. МИД КНР в ответ на запрос Reuters заявил, что сообщения о поставке Ирану ПЗРК QW-12 и FN-16 являются "полностью безосновательными", отметив, что Китай "последовательно играет роль в содействии миру и прекращению конфликта".

Пакистанские военные, со своей стороны, охарактеризовали утверждения о своей причастности к транзиту груза как "абсолютно сфабрикованные и ложные".

Ниже ЦАМТО чисто в информационном плане, без комментариев, приводит сообщение агентство Reuters.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с условиями сделки, сообщило, что Иран в ближайшие недели должен получить первую партию переносных зенитных ракетных комплексов в рамках контракта на закупку от 300 до 400 ПЗРК китайского производства.

Контракт, как сообщает Reuters, включает поставку ПЗРК QW-12 и FN-16, стоимость сделки оценивается в 60-70 млн. долл. Соглашение подписано с зарегистрированной в Гонконге компанией Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступает посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

По данным источников Reuters, первая партия ПЗРК будет доставлена воздушным транспортом из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) с последующим транзитом через территорию Пакистана в Иран. Собеседники агентства уточнили, что, несмотря на подписание соглашения, график поставок, их объем и другие детали реализации контракта могут быть изменены.

Reuters отмечает, что приобретение переносных зенитных комплексов рассматривается как одна из крупнейших известных на данный момент попыток Тегерана по усилению противовоздушной обороны ближнего радиуса действия с начала военного конфликта с США и Израилем, в ходе которого были выявлены уязвимости стационарной системы ПВО страны при защите военных объектов и стратегической инфраструктуры.

По оценке Reuters, поставка сотен ПЗРК существенно расширит арсенал Ирана в сегменте средств ПВО малой дальности.

ПЗРК QW-12 разработан China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) и принят на вооружение в 2014 году. Комплекс использует пассивную инфракрасную головку самонаведения, обеспечивающую пуск по принципу "выстрелил и забыл" без применения радиолокационного излучения. ПЗРК FN-16, представленный в 2008 году как развитие комплекса FN-6, оснащен комбинированной инфракрасно-ультрафиолетовой головкой самонаведения и лазерным неконтактным взрывателем.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран также вел переговоры с Китаем о приобретении отдельной партии противокорабельных крылатых ракет, однако агентству не удалось установить, было ли достигнуто соглашение по этой сделке.