В Еврокомиссии отказалась подтвердить, что Украина получит все обещанные 10 млрд. евро в рамках механизма SAFE

ЦАМТО, 29 июля. В Еврокомиссии отказались подтвердить, что Украина сможет получить все заявленные 10 млрд. евро в рамках европейской программы перевооружения SAFE, это оценочная сумма.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил представитель ЕК Тома Ренье.

Издание Euractiv сообщило 15 июля, что Евросоюз планирует выделить Киеву дополнительно 10 млрд. евро из невостребованных остатков SAFE.

"Оценка в 10 млрд. евро из остатков основана на том, что некоторые кредитные соглашения еще не подписаны", – сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

Он также указал на проблемы в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией, из-за чего вполне вероятно, что не весь бюджет программы в 150 млрд. евро будет распределен. Кроме того, согласно регламенту, среди стран-членов ЕС будет необходимо провести второй раунд заявок на кредиты, если останутся средства.

При этом представитель ЕК не уточнил, откуда Киев получит 10 млрд. евро, если кредитные соглашения будут согласованы в полном объеме.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – это экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. В его рамках будет предоставлено до 150 млрд. евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.