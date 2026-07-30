Войти
ЦАМТО

В Еврокомиссии отказалась подтвердить, что Украина получит все обещанные 10 млрд. евро в рамках механизма SAFE

209
0
0
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

ЦАМТО, 29 июля. В Еврокомиссии отказались подтвердить, что Украина сможет получить все заявленные 10 млрд. евро в рамках европейской программы перевооружения SAFE, это оценочная сумма.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил представитель ЕК Тома Ренье.

Издание Euractiv сообщило 15 июля, что Евросоюз планирует выделить Киеву дополнительно 10 млрд. евро из невостребованных остатков SAFE.

"Оценка в 10 млрд. евро из остатков основана на том, что некоторые кредитные соглашения еще не подписаны", – сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

Он также указал на проблемы в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией, из-за чего вполне вероятно, что не весь бюджет программы в 150 млрд. евро будет распределен. Кроме того, согласно регламенту, среди стран-членов ЕС будет необходимо провести второй раунд заявок на кредиты, если останутся средства.

При этом представитель ЕК не уточнил, откуда Киев получит 10 млрд. евро, если кредитные соглашения будут согласованы в полном объеме.

Программа SAFE (Security Action for Europe) – это экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. В его рамках будет предоставлено до 150 млрд. евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Италия
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 02:25
  • 1
Робот-паук QuadBoat сможет бегать по воде и спасать тонущих людей
  • 30.07 02:15
  • 1
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 29.07 20:44
  • 0
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 29.07 18:45
  • 0
Комментарий к "Главная причина поражений в июне 1941 года"
  • 29.07 17:42
  • 0
Комментарий к "Индия испытала замену С-400"
  • 29.07 15:59
  • 2
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 29.07 15:51
  • 4
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 29.07 15:39
  • 1
Forbes: удары ВС РФ по портам парализовали украинский железорудный экспорт
  • 29.07 12:39
  • 1
Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?
  • 29.07 10:36
  • 1
Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото
  • 29.07 10:29
  • 1
Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота
  • 29.07 10:04
  • 6
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 29.07 09:59
  • 1
Индия испытала замену С-400
  • 29.07 05:41
  • 0
Комментарий к "Почему некогда могущественный Древний Египет растерял влияние и потерял независимость"
  • 29.07 04:50
  • 1
Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade