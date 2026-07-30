Пентагон одобрил контракт с General Dynamics на строительство девяти АПЛ класса Virginia нового поколения

ЦАМТО, 29 июля. Замминистра обороны США по закупкам Майкл Даффи подтвердил соответствие всем законодательным требованиям сделки с фиксированной ценой на строительство девяти многоцелевых АПЛ класса Virginia серии Block VI, которые должна построить компания General Dynamics.

Как сообщает Bloomberg, соответствующее уведомление направлено в комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США 29 июня 2026 года.

Строительство подводных лодок будет осуществлять дочернее подразделение General Dynamics, верфь Electric Boat в г.Гротон (шт.Коннектикут). Стоимость нового контракта в документе не раскрывается. Для сравнения, предыдущий контракт на строительство девяти АПЛ серии Block V был оценен в 22,5 млрд. долл.

По заявлению М.Даффи, заключение многолетнего контракта на серию Block VI позволит обеспечить экономию средств в размере около 2,4 млрд. долл. за счет эффекта масштаба при серийных закупках и унификации конструктивных решений, включая интеграцию модуля вертикального пуска Virginia VPM. Подводные лодки серии Block VI также предусматривают внедрение новых боевых возможностей, включая гиперзвуковое ракетное вооружение, повышенную скрытность и средства применения необитаемых подводных аппаратов.

Решение о продвижении сделки принято на фоне срыва сроков исполнения предыдущего контракта на постройку АПЛ Virginia серии Block V. По данным комитета палаты представителей по вооруженным силам, темпы строительства подводных лодок серии Block V составляют около 1,1-1,2 ед. в год при плановом показателе свыше двух единиц в год, а средняя задержка поставки превышает три года. Причинами отставания названы дефицит квалифицированной рабочей силы, нехватка доковых мощностей и перебои в поставках комплектующих на фоне параллельного исполнения программы строительства ПЛАРБ типа Columbia.

Для наращивания производственных мощностей верфь Electric Boat планирует нанять в 2026 году 8000 работников, что является максимальным показателем найма за последние годы. Ранее сообщалось о рассмотрении возможности привлечения зарубежных судостроительных предприятий, в том числе южнокорейских, к программам строительства и технического обслуживания кораблей ВМС США.

Контракту на строительство многоцелевых АПЛ Virginia серии Block VI предшествовал ряд промежуточных контрактов на закупку оборудования с длительными циклами изготовления и подготовительные работы, в том числе на сумму 2,3-2,4 млрд. долл., заключенных весной 2026 года.

Конгресс США предоставил в 2023 году разрешение на многолетнюю закупку до 13 ед. АПЛ типа Virginia, однако окончательный контракт на серийное строительство до настоящего момента заключен не был.