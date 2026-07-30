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Австралия направит дополнительно 3,2 млрд. долл. США на строительство верфи для АПЛ по программе AUKUS

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Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS
Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS.
Источник изображения: BAE Systems

ЦАМТО, 29 июля. Правительство Австралии объявило о выделении дополнительно 4,6 млрд. австр. долл. (около 3,2 млрд. долл. США) на развитие инфраструктуры верфи для строительства АПЛ в Осборне (шт.Южная Австралия).

Об этом 24 июля заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Дополнительное финансирование получит компания Australian Naval Infrastructure (ANI), отвечающая за реализацию инфраструктурного проекта, и дополнит ранее анонсированный в феврале 2026 года транш в 3,9 млрд. австр. долл. С учетом новых ассигнований, общий совокупный объем государственных вложений в строительство верфи в Осборне достиг 8,5 млрд. австр. долл.

Верфь в Осборне создается в рамках трехстороннего соглашения AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) для производства атомных подводных лодок класса SSN-AUKUS. Проект предусматривает строительство производственного цеха длиной 420 м, а также зон комплектации, сборки и ввода в эксплуатацию.

По данным местных СМИ, новые производственные мощности верфи будут в десять раз превышать площадь существующего объекта. В настоящее время на площадке заняты порядка 1100 работников, а в перспективе, по оценке правительства, программа обеспечит около 10 тыс. рабочих мест в Южной Австралии.

Согласно заявлению Министерства обороны Австралии, компанией ANI уже заключены контракты на сумму порядка 1,9 млрд. австр. долл. в интересах развития промышленной кооперации и цепочек поставок. Также в рамках проекта функционирует Академия подготовки кадров, рассчитанная на 1000 учебных мест.

Верфь в Осборне на первом этапе будет использоваться для технического обслуживания подводных лодок типа Collins, а с конца 2020-х годов – для строительства подводных лодок класса SSN-AUKUS. Передача первой построенной в Австралии субмарины данного класса ожидается в начале 2040-х годов.

Помимо строительства собственных субмарин, соглашение AUKUS предусматривает приобретение Австралией трех подводных лодок типа Virginia из состава ВМС США.

Ранее, в сентябре 2025 года, правительство Австралии также анонсировало выделение 12 млрд. австр. долл. на создание оборонного промышленного комплекса в Хендерсоне (шт. Западная Австралия) в рамках того же соглашения.

По данным агентства Bloomberg, программа AUKUS в целом оценивается в сумму порядка 368 млрд. австр. долл. на протяжении последующих десятилетий. Общая стоимость создания верфи в Осборне, по ранее озвученным оценкам премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, может составить до 30 млрд. австр. долл.

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