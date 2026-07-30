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Итальянская компания Fincantieri достигла рекордной прибыли на фоне ускоренной милитаризации стран ЕС

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Верфь Fincantieri
Верфь Fincantieri.
Источник изображения: © Мауро Карли / Adobe Stock

ЦАМТО, 29 июля. Итальянская судостроительная компания Fincantieri, крупнейшая в Европе, достигла рекордного уровня прибыли и заказов на фоне ускоренной милитаризации стран ЕС.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчетную документацию компании.

Сотрудничающая с оборонной отраслью Fincantieri в 2025 году отчиталась об операционной доналоговой прибыли по показателю EBITDA в размере 681 млн. евро, что на 33,9% больше по сравнению с 2024 годом. При этом объем новых заказов компании взлетел на 32,4%, достигнув исторического максимума в 20,3 млрд. евро, следует из изученных "РИА Новости" документов.

В 2025 году Fincantieri передала заказчикам 24 судна. Судостроительная компания не раскрывает в отчете полный перечень получателей, однако среди заказчиков в прошлом году фигурируют компании и государственные структуры из Италии, Франции, США, Швейцарии и Индонезии. В частности, заказчикам поставлялись военные корабли, специализированные суда для офшорной отрасли и круизные лайнеры.

Портфель заказов компании насчитывает 97 кораблей и судов с графиком поставок вплоть до 2037 года. Согласно долгосрочной стратегии развития до 2030 года, компания рассчитывает увеличить чистую прибыль со 117 млн. евро до порядка 500 млн. евро к концу десятилетия, отмечает "РИА Новости".

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