MWM: ВМФ России планирует создать новый океанский боевой корабль

Россия намерена поставить на вооружение новый эсминец водоизмещением 9,5 тысяч тонн, пишет MWM. Корабль предназначен для защиты гражданского судоходства от угроз со стороны стран НАТО. Он станет первым кораблем подобного класса со времен Советского Союза.

В ВМФ России намерены ввести в строй свой первый крупный военный корабль, разработанный после распада Советского Союза. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев подтвердил, что для восстановления возможностей, утраченных за последние три десятилетия, требуется новый океанский военный корабль водоизмещением 9 500 тонн — то есть размером с эсминец.

Это заявление — одно из ярчайших свидетельств того, что Министерство обороны России всерьез намерено развивать надводный боевой флот после того, как в течении десятилетий основной упор делался на подводных лодках, фрегатах и небольших ракетных кораблях. Судя по заявленному адмиралом водоизмещению, будущий корабль по размерам будет примерно вдвое больше крупнейших боевых кораблей на постсоветском пространстве — фрегатов класса "Адмирал Горшков" в составе ВМФ России.

Адмирал Моисеев уточнил, что новый корабль будет обладать автономностью и запасом хода для длительных операций в мировом океане. "России нужны корабли такого типа. Это требование отражено как в стратегических планах, так и в проекте будущей программы судостроения", — добавил он. Это заявление увенчало давние домыслы о том, как долго ВМФ России будет опираться на устаревающий флот эсминцев, унаследованный от Советского Союза.

В конце холодной войны советский ВМФ СССР эксплуатировал десятки крупных эсминцев и крейсеров различных классов, включая противолодочные корабли класса "Удалой" (проект 1155) и многоцелевые корабли класса "Современный" (проект 956). Из-за практически полного краха крупнотоннажных верфей в сочетании с острой нехваткой финансирования новые корабли на вооружение не поступали.

Потребность в новом эсминце возникла в связи с тем, что ВМФ России все чаще использует военные корабли для сопровождения гражданских судов, оберегая их от попыток вооруженного захвата со стороны стран НАТО. Страны Западного блока активизировали борьбу с российскими гражданскими судами — равно как и иранскими и венесуэльскими. Этому вторят сообщения многочисленных источников о том, что российское грузовое судно у берегов Испании в декабре 2024 года с большой вероятностью затонуло в результате диверсии Запада.

В феврале 2026 года влиятельный помощник Кремля и председатель Морской коллегии Николай Патрушев высказался о необходимости постоянного присутствия на море, чтобы европейские страны не препятствовали доступу российских гражданских судов в международные воды, подчеркнув, что ВМФ готов применить силу для защиты коммерческого судоходства от посягательств Запада.

Он добавил, что Россия размышляет о расширении постоянного присутствия ВМФ на международных морских путях. "Если мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне, — заявил он. — На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров".

Самая смелая программа на этом поприще на постсоветском пространстве появилась в начале 2010-х годов, когда Россия предложила атомный эсминец или линейный крейсер проекта 23560 "Лидер" водоизмещением от 14 000 до 19 000 тонн. Проект сулил исключительные возможности, включая многочисленные установки вертикального пуска, передовые системы противовоздушной обороны, ударное оружие большой дальности и ядерную двигательную установку, которые обеспечивали бы практически неограниченную дальность хода.

Проект отражал стремление России создать один из мощнейших боевых кораблей в мире. Однако программа так и не продвинулась дальше проектной стадии, а ее невероятные технические характеристики до сих пор вызывают вопросы: рассматривалась ли она когда-либо всерьез или изначально служила рекламным трюком?

Самая консервативная из обсуждавшихся программ эсминцев — увеличенная версия фрегата класса "Адмирал Горшков" (ее еще называют проект 22350М или "Супер-Горшков". Она будет сопряжена с гораздо меньшим технологическим риском, поскольку фрегат уже значительно расширил возможности российского судостроения, несмотря на серьезные задержки.

Недавно анонсированный боевой корабль водоизмещением 9 500 тонн, по-видимому, занимает промежуточное место между отмененным "Лидером" и "Супер-Горшковым". Хотя технические подробности не разглашаются, водоизмещение позволяет предположить, что корабль будет сопоставим по размерам с японским классом "Майя" или южнокорейским "Седжон Великий".