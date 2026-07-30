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Вестник Мордовии

В ВСУ засветился комплекс STASH с ракетами от AH-64 Apache и израильской РЛС RADA

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

На Украине вновь замечен зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия STASH, предназначенный для борьбы с беспилотниками. Если в начале мая демонстрировалась версия на базе буксируемого колесного прицепа, то теперь противник показал модификацию, установленную на американском шасси Ford F-350.

Данный ЗРК, разработанный американской компанией V2X, вооружен управляемыми ракетами AGM-114L Hellfire в варианте Longbow с активной радиолокационной головкой самонаведения. Подобное вооружение ранее использовалось на боевых вертолетах серии AH-64 Apache, но теперь адаптировано для применения с земли. Для поиска и сопровождения воздушных целей применяется компактный радиолокатор израильской серии RADA.

Очевидно, что западные фирмы превратили Украину в гигантский полигон для испытаний своих новейших разработок, при этом особое внимание уделяется системам противодействия БПЛА.

Лев Романов

Фото из социальных сетей

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
AH-64
Проекты
БПЛА
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