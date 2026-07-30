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Медведев заявил о заключении около 200 тыс. контрактов с ВС РФ за полгода

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Белкин/NEWS.ru

Медведев: за полгода около 200 тыс. человек заключили контракт с ВС РФ

В России за полгода приблизительно 200 тыс. человек заключили контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тыс. человек», — заявил Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, видео зампред Совбеза опубликовал в мессенджере «Макс».

Он подчеркнул, что более 16 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, по словам Медведева, на службу в российские войска беспилотных систем поступили приблизительно 40 тыс. человек. Он обратил внимание, что в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются.

«По результатам первого полугодия потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы», — заключил он.

Президент России Владимир Путин 27 июля подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц. В это число были включены 1 535 000 военнослужащих. Новый порядок, как поясняется, станет действовать с 1 августа текущего года. Правки были внесены в связи с созданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений.

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