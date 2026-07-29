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Деловая газета "Взгляд"

Пентагон сообщил о пересмотре размещения американских войск в Европе

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Морские пехотинцы США во время учений Baltops
Морские пехотинцы США во время учений Baltops.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

США начали пересмотр размещения войск в Европе для передачи ответственности НАТО

Американское военное ведомство запустило полугодовую ревизию дислокации войск в Европе для скорейшей передачи ответственности за безопасность региона европейским членам альянса.

Министерство обороны США запустило процесс пересмотра размещения американских сил на европейском континенте, передает РИА "Новости".

Главный стратег военного ведомства Элбридж Колби пояснил, что инициатива направлена на ускорение перехода ответственности за безопасность региона к европейским участникам Североатлантического альянса.

"Сегодня министерство войны начало пересмотр размещения сил в Европе, о котором министр Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе", – написал Элбридж Колби в социальной сети X. Полноценная ревизия призвана обеспечить быстрое и необратимое движение альянса к передаче Европе ключевой роли в собственной обычной обороне.

Стратег уточнил, что дислокация сил должна строго соответствовать американской стратегии национальной безопасности 2025 года и стратегии обороны 2026 года. По завершении проверки Пентагон сформирует варианты дальнейших действий с учетом актуальных военных и геополитических факторов. Месяцем ранее глава ведомства Пит Хегсет анонсировал шестимесячный аудит военных баз, отметив, что некоторые союзники могут не пройти эту проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

Представители Североатлантического альянса подготовили план постепенного перераспределения сил Вашингтона в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал начало оперативного уменьшения военного присутствия Соединенных Штатов на континенте.

Мария Иванова

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