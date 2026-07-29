Forbes: удары ВС РФ по портам парализовали украинский железорудный экспорт

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Компания Ferrexpo владеет двумя горно-обогатительными комбинатами на Украине, добывающими железную руду и перерабатывающую ее в окатыши. И теперь удары ВС РФ по портам парализовала украинский железорудный экспорт.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Издание отмечает, что Ferrexpo больше не имеет возможности вывозить за рубеж железорудные окатыши, используя черноморские порты Украины.

И хотя компания зарегистрирована в Швейцарии, ее основные активы расположены на украинской территории. Таким образом, российские удары по портам Украины на Черном море стали для нее серьезной проблемой.

Поводом для решения об остановке экспортных операций стал удар российских военных по судну, которое занималось вывозом с Украины окатышей, принадлежащих Ferrexpo. На данный момент пока нет данных о степени его повреждения, а также о судьбе экипажа и груза. Кроме того, спасательная операция в украинских территориальных водах в условиях боевых действий является крайне рискованным мероприятием.

В связи с этим происшествием, руководство компании решило в ближайшее время не пользоваться для экспортных операций портами Украины.

Ранее портовая администрация сообщала, что к настоящему времени ни в одном из них не осталось ни единого зарубежного грузового судна.

В собственности Ferrexpo находятся Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Крупнейшим акционером компании является украинский олигарх Константин Жеваго, который скрывается во Франции от уголовного преследования со стороны правоохранителей Украины.