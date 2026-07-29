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ЦАМТО

НАТО реализует, по меньшей мере, 24 проекта по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: Даша Зайцева/«Газета.Ru»

ЦАМТО, 28 июля. По меньшей мере, 24 новых проекта по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива находятся в стадии реализации на территории стран НАТО.

Как сообщает "РИА Новости", эти данные приведены в статье газеты The Wall Street Journal, подготовленной на основе собственных подсчетов издания.

Согласно приведенной географии проектов, три предприятия создаются в штате Арканзас (США), два – в Германии, по одному – в Канаде, Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Румынии и Греции.

В настоящее время в США действует только одно предприятие по производству ракетного топлива. В текущем году американская оборонно-логистическая компания Regulus Global планирует начать выпуск трехосновного ракетного топлива повышенной мощности, производство которого в стране было прекращено в 1986 году.

Отдельно отмечается запуск в США первого за несколько десятилетий производства тротила (TNT). До настоящего момента Вашингтон полностью зависел от импорта данного взрывчатого вещества, в первую очередь из Польши. Еще три компании планируют организовать аналогичное производство тротила на территории Европы.

Великобритания заявила о планах по вводу в эксплуатацию не менее шести заводов по производству взрывчатых веществ к 2030 году.

По данным WSJ, правительства западных стран увеличили расходы на возврат производства взрывчатых веществ и порохов на национальную территорию.

Профильные источники также указывают, что срок достижения целевых показателей наращивания производства в Вооруженных силах США сдвинут с прошлогодних оценок на период около 2030 года, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Великобритания
Германия
Греция
Канада
Норвегия
Польша
Румыния
США
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
NATO
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