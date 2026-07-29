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Газета.ru

Эксперт РАНХиГС заявил о появлении у ВС РФ нового носителя высокоточного оружия

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БПЛА Орион
БПЛА Орион.
Источник изображения: techcult.ru

Степанов: новые российские ракеты «Бандероль» запускаются с ударного дрона Orion

Применение новой крылатой ракеты «Бандероль» свидетельствует о появлении у Вооруженных сил России нового носителя высокоточного вооружения — ударно-разведывательного беспилотника Orion. Об этом заявил ТАСС эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, «Бандероль» представляет собой новый тип ракетного вооружения, который может стать более массовым за счет удешевления производства.

«Это новый тип ракетного вооружения, вероятно, удешевленный вариант и более массовый с точки зрения производственного потенциала, носителем которого является дрон Orion... И это говорит о том, что на фронте появились новые носители высокоточного оружия воздух-поверхность», — сказал Степанов.

Он отметил, что, согласно данным из открытых источников, ракета оснащена мощной боевой частью, способной поражать укрепленные районы и важные цели на передовой.

В частности, «Бандероль» развивает скорость около 650 км/ч, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны. По своим характеристикам она сопоставима с турбореактивной версией БПЛА «Герань-4 Сикер», добавил Степанов.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на ракете установлен сделанный в Китае турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской 8-канальной антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета». Общая масса боевой части «Бандероли» составляет около 150 кг, дальность пуска примерно 450 км.

Ранее в Харькове засняли новую российскую ракету «Бандероль» в действии.

Игорь Рябов

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Китай
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Орион БПЛА
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