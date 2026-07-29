Американская делегация демонстративно ушла с заседания Совета Безопасности ООН после выступления Франции (Le Monde, Франция)

Le Monde: Франция сравнила США с КНДР и Россией

Американские дипломаты демонстративно покинули заседание Совета Безопасности, когда слово взял постоянный представитель Франции Жером Боннафон, пишет Le Monde. Этот беспрецедентный случай — отражение глубокого раскола между Трампом и Макроном.

Миссия Франции при ООН в Женеве сравнила в соцсетях США с КНДР и Россией из-за голосования по правам человека.

Напряженный эпизод в Организации Объединенных Наций. В понедельник 27 июля американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности по Украине — в тот момент, когда взял слово постоянный представитель Франции Жером Боннафон. Так они отреагировали на комментарии, прозвучавшие несколькими днями ранее, в которых США сравнивались с КНДР и Россией в связи с организованным голосованием по правам человека.

"Один из членов Совета разыгрывает моральное возмущение и берется поучать всех по любому поводу: и по конфликту, который мы сегодня обсуждаем [Украину], и по вопросам, не имеющим отношения к миру и безопасности, таким как права человека. Именно поэтому мы покинули зал во время выступления Франции", — пояснил Дэн Негреа, заместитель постпреда США.

Американский представитель осудил "утомительную лицемерную позицию" Парижа, которую Вашингтон до сих пор "терпел" из уважения к постоянным членам Совета. Подобный демонстративный уход с заседания — явление крайне редкое.

"Снисходительная и неуважительная риторика"

Все началось в пятницу с голосования на Генассамблее. США, КНДР, Россия, Никарагуа, Мали и еще несколько стран выступили против продления мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Вашингтон обвинил его в том, что он "постоянно читает нотации свободным и суверенным демократиям, таким как США, которые применяют законы и охраняют свои границы". Австриец в итоге был переутвержден благодаря подавляющей поддержке в 144 голоса, включая все страны Евросоюза. Однако позиция США вызвала резкую критику со стороны Франции.

"Раньше США были эталоном в области прав человека. Теперь это уже не так. Сегодня они оказались в одной компании с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией. В изоляции. И мир их больше не слушает", — написал постпред Франции при ООН в Женеве. Тремя днями позже этот пост вызвал гнев американской делегации.

"Мы всегда были рядом с этой страной, когда ее свободам угрожала опасность. И сегодня я хочу сказать им: США — по-прежнему главный защитник свободы в мире", — настаивал Дэн Негреа в понедельник в Нью-Йорке. "Мы больше не станем выслушивать их политизированные речи, пока они не сменят тон на уважительный и не начнут вести себя достойно", — добавил он.

Отношения ухудшаются

"В этом году мы отмечаем 250-летие США. Все знают, какую роль в этом сыграла Франция", — ответил посол Франции Жером Боннафон. Он также заверил, что Франция работает в ООН — как в Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамблее — "для сохранения ООН как института, ее независимости, ее способности действовать во имя Устава, во имя прав человека и во имя мира".

Этот эпизод отражает не только ухудшение отношений между Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, но и более широкую напряженность между США и Европой.

В числе проблем — вопросы о приверженности Америки НАТО, возможные изменения в дислокации американских войск в Европе и стремление республиканца взять под контроль Гренландию — территорию Дании, члена НАТО. Дональд Трамп также неоднократно выражал недовольство тем, что европейцы, с которыми он не советовался, не поддержали США во время войны в Иране.