США не выполнили свыше 40% контрактов на производство и поставку оружия Украине

ЦАМТО, 28 июля. Свыше 40% американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнены, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчет для конгресса США.

На прошлой неделе американские сенаторы раскритиковали Белый дом и Пентагон за задержку финансирования по программе Ukraine Security Assistance Initiative ("Инициатива содействия безопасности Украины", USAI). Однако, исходя из данных документов, даже по ранее заключенным контрактам производство затягивается на годы.

Программа USAI предполагает заказы для Украины нового вооружения у промышленности.

Как подсчитало "РИА Новости", из почти 39,6 млрд. долл., предусмотренных по контрактам в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF), США выплатили подрядчикам около 23,5 млрд. долл. При этом более 16,1 млрд. долл., или 41,3%, остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.

Основная часть этой суммы приходится на программу USAI, по которой на исполнении остаются контракты почти на 13,5 млрд. долл. Еще около 2,6 млрд. долл. приходится на программу FMF.

При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны. Согласно последнему отчету, около 97% выделенных средств уже закреплены за действующими соглашениями, а свободными остаются чуть более одного миллиарда долларов.