Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)

Politico: Зеленский попытается привлечь республиканцев США к поддержке Украины

Зеленский пытается склонить на свою сторону республиканцев, скептически относящихся к поддержке Украины, пишет Politico. Однако его надеждам не суждено сбыться — ни один законодатель-республиканец не изменит своего мнения об Украине, считает автор статьи.

Фелиция Шварц (Felicia Schwartz), Уилл Стейкин (Will Steakin), Зоя Шефталович (Zoya Sheftalovich), Меган Мессерли (Megan Messerly)

Зеленскийобхаживает бывших недругов из лагеря “Великой Америки”, оплакивая кончину сенатора Линдси Грэма*— одного из редких республиканцев, последовательно подталкивавших Трампа к сближению с Киевом

На этой неделе Владимир Зеленский прибывает в Вашингтон. До этого ему удалось снискать некоторое расположение лагеря “Великой Америки”, который долгое время срывал его попытки заручиться американской поддержкой в конфликте с Россией.

Но если Зеленский хочет окончательно привлечь на свою сторону изоляционистское крыло Республиканской партии, ему придется действовать гораздо убедительнее во время пребывания в США.

Пожалуй, самой яркой стала метаморфоза, произошедшая с консервативной активисткой Лорой Лумер: из ненавистницы Украины она стала ее пылкой поклонницей, а на прошлой неделе даже посетила страну, взяла интервью у Зеленского и заявила, что теперь полностью поддерживает Киев. Хотя влиятельная блогерша подчеркнула, что отправилась в поездку исключительно по собственному желанию, в интервью она заметила, что именно президент Украины обратился к ней с просьбой о встрече, а не наоборот.

“Зеленский увидел, что я в стране, связался со мной и поинтересовался, не хочу ли я встретиться”, — сказала Лумер.

В последние недели появились и другие признаки того, что Украина набирает популярность среди противников заокеанских вмешательств. Так, сам вице-президент Джей Ди Вэнс недавно высоко оценил оборонительную стратегию Украины и заявил, что действия Киева на поле боя помогают выковать условия мира.

Украинские официальные лица и их сторонники давно пытаются привлечь на свою сторону обширные круги Республиканской партии, чтобы поддержать четырехлетнюю кампанию Киева против России и в надежде добиться расположения самого Дональда Трампа. Зеленский прибыл в Вашингтон со списком пожеланий к американскому президенту и попытается воспользоваться моментом, поддержкой новых сторонников и победами, одержанными на поле боя против России за последние месяцы.

Источник, осведомленный о планах украинского президента, перечислил темы, которые тот хотел бы обсудить в порядке приоритетности: санкции, сделка по беспилотникам, противоракеты Patriot и мирные переговоры. Источник выступал на условиях анонимности в силу конфиденциальности информации.

Однако непоколебимые последователи “Великой Америки” или MAGA (аббревиатура от девиза “Вернем Америке былое величие”. - Прим. ИноСМИ) на Капитолийском холме не разделяют “прозрения” Лумер. Это особенно верно в отношении группы республиканцев в Палате представителей, которые уже долгое время настаивают на том, чтобы руководство партии свернуло всякую военную и экономическую помощь Украине.

“Не могу говорить за всех, но я лично поддерживать Украину не собираюсь”, — сказал член Палаты представителей Тим Берчетт, республиканец из Теннесси, трампист и сторонник “Великой Америки”.

Другие республиканцы с Капитолийского холма, придерживающиеся аналогичных позиций, утверждали, что Лумер хорошо заплатили, чтобы она продвигала свою новую, проукраинскую позицию, и что ни один законодатель-республиканец не изменил своего мнения об Украине.

“Внешняя политика вершится не в соцсетях”, — сказал член Палаты представителей от республиканцев, имея в виду недавнюю вереницу сообщений от бывших укроскептиков из числа однопартийцев. Рассуждая о внутренних дискуссиях, он выступал на условиях анонимности.

На вопрос, кто оплатил ее поездку на Украину, Лумер ответила, что не украинское правительство, но вдаваться в подробности не стала. Лумер также подчеркнула, что инициатором поездки выступила она сама.

“Я даже не представляла себе, что люди так разнервничаются из-за моей поездки на Украину, — сказала Лумер. — А ведь она стала главной новостью в стране. Я не планировала, что все так обернется. Только я приехала на Украину, и вроде как все захотели со мной встретиться — и так оно и получилось”.

Встреча Зеленского с Лумер изначально не планировалась как интервью, но украинский президент “оценил”, что она проявила интерес к сведениям о конфликте из первых рук, сообщил один украинский чиновник.

Трамп по-прежнему намерен положить конец конфликту между Россией и Украиной, заявил Белый дом перед встречей с Зеленским.

“Президент и его команда по-прежнему намерены сыграть конструктивную роль в прекращении боевых действий между Россией и Украиной, и он не теряет оптимизма, что мы в итоге заключим мирное соглашение”, — говорится в заявлении Белого дома.

На дальнейшие вопросы об Украине, позиции “Великой Америки” или Вэнса Белый дом не ответил.

Однако близкие к Белому дому источники сомневаются в искренности заявлений Лумер.

“Иностранные правительства и связанные с ними интересы просочились и внедрились в правую медийную экосистему Америки... это пространство полностью вышло из-под контроля”, — заявил один близкий к Белому дому человек на условиях анонимности.

Зеленский пытается склонить на свою сторону республиканцев, прежде скептически относившихся к поддержке Украины, несколькими ключевыми доводами, включая утверждения о том, что Россия якобы помогает Ирану. Эти сведения могут повлиять на электорат “Великой Америки”, который в целом поддерживает удары США и Израиля по Ирану, даже если эта поддержка ослабевает.

Трамп, однако, остался невозмутим, когда его спросили о недавних заявлениях Зеленского в понедельник.

“Что ж, мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом у Путина, — сказал он. — Мы выясним”.

Ожидается, что во время этой поездки Зеленский также попытается добиться большего влияния на Капитолийском холме. Его визит в Вашингтон приурочен к тому, чтобы он смог присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма*, самого пламенного сторонника Украины в Конгрессе из числа республиканцев.

Смерть Грэма* лишила Зеленского одного из немногих голосов, которые подталкивали Трампа к более решительным действиям против России внутри его собственной партии. Но даже влияние Грэма* так и не изменило позицию Трампа полностью.

У Зеленского в распоряжении есть еще один весьма конкретный аргумент, который он может привести Трампу, — что Украина доказывает делом, что может выиграть на поле боя. В последние месяцы украинские военные взламывают российскую оборону атаками беспилотников в попытке вынудить Москву отступить.

<...>

Заявление Трампа о том, что у него “хорошие отношения” с Зеленским, прозвучавшее на саммите НАТО в Анкаре в этом месяце, где президент также поддержал производство перехватчиков Patriot на Украине, Курт Волкер, специальный представитель США на переговорах по Украине на первом сроке Трампа, назвал “сигналом “Великой Америке” о том, что поддерживать Украину — это нормально”. Сегодня сам Волкер занимает пост советника украинской энергетической компании ДТЭК.

Лидеры НАТО в Анкаре отошли от прежних мрачных прогнозов относительно хода конфликта и скепсиса насчет администрации Трампа.

“Я услышала совсем другой тон, — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. — Мы должны нарастить поддержку, потому что теперь у Украиныесть возможность переломить ситуацию и всерьез усадить Россию за стол переговоров”.

Ожидается, что во время визита на этой неделе Зеленский проведет ряд встреч на Капитолийском холме, а также выступит на заседании Сената в полном составе во вторник вечером. Об этом сообщил помощник республиканца, пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен выступать публично.

Приоритет Украины в вопросе санкций заключается в том, чтобы убедить Конгресс наконец-то принять давно застрявший закон, чьим инициатором выступил Грэм*. Официально названный в его честь законопроект предусматривает санкции против Москвы и ее сторонников и пошлины для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Он получил поддержку Белого дома незадолго до скоропостижной кончины Грэма* в начале месяца.

Лидер сенатского большинства Джон Тьюн заявил, что первое голосование по законопроекту состоится во вторник. Трамп ранее противился санкциям против России.

“Надеюсь, законопроект получит широкую двухпартийную поддержку, и если он будет принят, это расчистит путь для соглашения в срок”, — сказал Тьюн журналистам в понедельник.

Однако далеко не факт, что другие деятели “Великой Америки” готовы оказать Киеву столь же громкую поддержку, как Лумер.

Известный консервативный подкастер Тим Пул, в прошлом рьяный критик Украины ошеломил общественность, заявив у себя в Х на прошлой неделе, что Украина “борется за само свое существование” против “злого диктатора”. Он добавил, что теперь осознал всю важность победы Украины над Россией.

Однако было неясно, серьезно ли он или с издевкой. В понедельник Пул предположил, что сторонникам Украины следует уделять больше внимания в СМИ. На запрос о комментариях Пул не откликнулся.

Сторонники изоляционистского подхода полагают, что смена курса — следствие того, что Трамп не смог выполнить свое обещание и быстро положить конец конфликту.

“Трамп дал этому пожару разгореться, и активисты вроде Лумер бросились прикрывать тылы”, — заключил исполнительный директор журнала The American Conservative Курт Миллз.

Статья написана при участии Вероники Мелкозеровой, Пола Маклири, Мередит Ли Хилл и Джордейн Карни

* внесен в перечень террористов и экстремистов в России