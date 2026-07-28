Противоракетная оборона "Фрейя" может выйти Зеленскому боком. И вот почему (Responsible Statecraft, США)

RS: проект ПВО Зеленского опасен для Украины и Европы

Владимир Зеленский анонсировал создание системы ПВО "Фрейя", пишет автор на страницах RS. Глава киевского режима возлагает на эту разработку большие надежды, однако Дженнифер Кавано доказывает, почему очередная затея руководства Украины не приведет к ожидаемым результатам.

Дженнифер Кавано (Jennifer Kavanagh)

Мало того, что он не станет панацеей от военных бед Украины, — это грубая попытка вписать Киев в европейскую архитектуру безопасности.

Владимир Зеленский считает нейтрализацию угроз со стороны российских баллистических ракет ключом к прекращению конфликта, который продолжает разорять его страну. "Это последнее крупное преимущество России", — заявил он коллегам на саммите НАТО в начале месяца.

Однако возможности Киева достичь этой цели весьма ограничены. Только за этот год Россия запустила по Украине более 500 баллистических ракет. Только в июне 2026 года эти атаки привели к гибели почти 300 человек. Единственная надежная защита от российских баллистических атак — американские перехватчики Patriot, но их отчаянно не хватает, особенно с тех пор, как война в Иране вынудила Вашингтон перенаправить основную часть имеющихся арсеналов на Ближний Восток.

В ответ на этот вызов Зеленский анонсировал разработку системы противовоздушной обороны Freya ("Фрейя", скандинавская богиня любви и плодородия), которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнерами. Однако этот план не только вряд ли сработает — но и чреват неприятными последствиями.

Freya не только не решит проблем украинской ПВО в ближайшей перспективе — привязка системы к иностранным технологиям лишь увековечит зависимость страны в области безопасности от Европы и сделает Киев еще менее защищенным в долгосрочной перспективе.

Нельзя отрицать, что Freya — интересная и передовая платформа. Перехватчик, детище компании Fire Point, основан на советских зенитных ракетах 48Н6 и 5В55, которые используются в российских системах С-300 и С-400, однако их "начинка" была доработана ради удешевления производства. Ожидается, что цена каждой ракеты составит всего 700 тысяч долларов — менее четверти от стоимости самого современного американского перехватчика PAC-3 за 4 миллиона долларов. Установка дополнительной системы наведения также улучшит способность обнаруживать и уничтожать приближающиеся баллистические угрозы.

Пусковая установка Freya — собственная разработка компании Fire Point, однако в остальном платформа практически полностью опирается на зарубежные технологии. Freya представляет собой систему с открытой архитектурой и использует протокол NATO Link 16 для будущего внедрения в европейскую (или натовскую) сеть ПВО. Основатель Fire Point Денис Штилерман утверждает, что такой подход предоставит Украине полный суверенитет над системой обороны.

Однако вопреки стремлению к суверенитету, Fire Point по-прежнему обращается к иностранным фирмам с просьбой предоставить радары, системы управления и системы раннего предупреждения (включая датчики космического базирования), которые позволят Украине обнаруживать и отслеживать баллистические угрозы. В частности, Киев рассчитывает использовать радары дальнего действия из Швеции, Франции и Италии, а также платформы управления огнем из Норвегии.

Причудливое сочетание внешних факторов, необходимых для воплощения замысла Freya в жизнь, создает три проблемы. Во-первых, задействованный подход "системы систем" представляется рискованным, поскольку предъявляет целый ряд требований, и в каждом отдельном случае многое может пойти не так. Мало изготовить все сложные узлы — их необходимо интегрировать, чтобы обеспечить слаженную совместную работу. Это справедливо для любой передовой военной системы, но использование комплектующих из разных стран осложняет задачу разработчикам Freya еще больше. Даже в случае успеха этот процесс, скорее всего, будет поступательным и затратным по времени, особенно учитывая, что у Украины нет обширного опыта в этой области.

Во-вторых, назревает проблема экспортного контроля, который Украине предстоит обойти, чтобы обзавестись доступом к необходимым технологиям. Киев рассчитывает быстро получить "зеленый свет" от производителей, но это отнюдь не гарантировано. Из-за деликатности этих технологий Украина может столкнуться с юридическими препонами или практическими ограничениями в использовании этих систем в сочетании с другими зарубежными платформами.

Даже если соответствующие разрешения будут выданы, Киев может не получить необходимых технологий для налаживания внутреннего производства. В таком случае ему придется опираться на совместные предприятия или приобретать искомое за рубежом. Иными словами, Киев вряд ли преодолеет зависимость от европейских партнеров, даже с Freya Украина получит больше автономии, чем сегодня.

Наконец, встает вопрос о финансировании. У Украины нет ни средств, чтобы финансировать производство Freya самостоятельно, не говоря о крупных объемах, ни резервов для закупки иностранных комплектующих, необходимых для работы платформы. Вместо этого Киев потребует стабильных европейских инвестиций в кратко- и среднесрочной перспективе, что еще больше обострит потребность Украины в кредитах и помощи от партнеров.

Зеленский надеется ускорить приток финансирования, рекламируя Freya как некий панъевропейский проект, который в итоге станет штатной европейской платформой противовоздушной обороны и основой объединенной сети ПВО. Формальный прогресс на пути к этой цели был достигнут в начале месяца, когда девять европейских стран на саммите в Париже договорились поддержать систему Freya деньгами и технологиями, однако долгосрочные перспективы проекта остаются туманными.

Эти три проблемы делают маловероятным, что Freya оправдает надежды Зеленского.

Начнем с того, что сроки разработки почти наверняка окажутся намного дольше, чем рассчитывает Зеленский, — в результате чего система не поможет Украине ни этой зимой, ни, возможно, даже следующей. В Fire Point заявили, что надеются ввести систему Freya в эксплуатацию к концу 2026 года, но осталось всего пять месяцев, и задача кажется невыполнимой, учитывая, сколько еще предстоит завершить необходимых шагов. Скорее всего, потребуется не менее двух лет, прежде чем система будет запущена в эксплуатацию. После этого потребуется еще время, чтобы откалибровать и усовершенствовать систему наведения Freya в реальных условиях, чтобы она могла надежно защищать Украину от баллистических ракет.

Высокая зависимость от иностранных ресурсов — залог того, что Freya не обеспечит Украине самодостаточности прямо сейчас и не станет столпом ее обороны в будущем. Зеленский прав в том, что лучшая гарантия безопасности Украины — возможность производить все необходимое для самообороны без посторонней помощи. Но Freya не отвечает этим критериям. В обозримом будущем — а, возможно, и всегда — она будет требовать западного финансирования и ресурсов, чем, по сути, поставит Украину в зависимость от внешних сил в вопросе обеспечения безопасности. Это рискованная ставка для Киева — особенно учитывая наметившиеся признаки ослабления европейской поддержки.

Однако самое слабое звено Freya — откровенно корыстная попытка Зеленского "запродать" систему как простое решение всех проблем противовоздушной обороны Европы. Но никаким альтруизмом тут и не пахнет. Это не что иное, как стремление вписать Freya и, если шире, всю Украину непосредственно в европейскую архитектуру безопасности. По его мнению, это послужит своего рода гарантией безопасности. Если украинская система станет оплотом ПВО Европы, у Старого света не будет иного выбора, кроме как защищать украинское небо в любом будущем конфликте — вот его логика.

Воплотится ли в жизнь план Зеленского о создании общеевропейской системы противовоздушной обороны, еще предстоит выяснить, но история вопроса внушает некий скепсис. Множество многообещающих совместных европейских оборонных проектов в итоге с треском провалилось — будь то из-за недостатка политической воли, недофинансирования или национального соперничества, пагубного для сотрудничества. Недавнее решение свернуть Перспективную боевую авиационную систему (FCAS), совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя шестого поколения, — красочный тому пример. Проект "не взлетел" из-за разногласий и непримиримых разногласий между двумя странами на политическом и промышленном уровнях. Быть может, Freya сломает привычный порядок, но чтобы совместный проект десяти европейских стран пошел гладко и без сбоев — в это верится с трудом.

Даже если программа будет реализована, ожидания Зеленского вряд ли сбудутся. Европа едва ли пойдет на дополнительный риск войны с Россией из-за Украины, независимо от сотрудничества в области противовоздушной обороны. Это тем актуальнее, потому что даже поддержавшие Freya страны не сворачивают национальных проектов и не стремятся впадать в зависимость от Киева в этой области. Так, Германия продолжает испытывать и совершенствовать свою систему SAMP/T, даже поддержав украинскую программу. Стремление Европы к дублированию мощностей — это хорошо, но со временем это, наоборот, лишь оттянет на себя финансирование и отобьет интерес к Freya.

Freya не решит насущной проблемы — уязвимости Украины перед российскими атаками — и не проторит путь к самообеспеченности. Она лишь обменяет зависимость Украины от США на зависимость от Европы, не предложив ни гарантий будущей европейской интеграции, ни военной поддержки.

Ничто из этого не означает, что Украина не должна разрабатывать Freya — или любую другую отечественную платформу для создания баллистических ракет. Это абсолютно необходимо, если она стремится к независимой обороне. Но Киев должен трезво смотреть на то, чтó Freya может дать, а что нет.

Доктор Дженнифер Кавано — старший научный сотрудник и директор по военному анализу в центре "Приоритеты обороны". Бывший старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир и старший политолог в Корпорации RAND*. Адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета

*признан нежелательной организацией в России