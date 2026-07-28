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Искусственный интеллект в России будет работать по новым правилам — подписан закон

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Изображение сгенерировано ChatGPT

Основные положения вступают в силу 1 сентября

Владимир Путин подписал закон, который определяет правила развития, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в России. Документ впервые создает единую правовую основу для работы с ИИ.

Впервые на федеральном уровне закон закрепляет ключевые понятия, включая определения «искусственный интеллект» и «большая фундаментальная модель искусственного интеллекта».

Закон значительно расширяет полномочия государства в сфере ИИ. Президент России будет утверждать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а правительство получит право определять меры государственной поддержки разработчиков больших ИИ-моделей. Кроме того, кабинет министров сможет устанавливать случаи, когда допускается использование исключительно суверенных или национальных больших языковых моделей.

Одно из наиболее заметных нововведений касается крупных интернет-площадок. Владельцы сайтов, приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут предоставить возможность маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. При этом конкретный механизм маркировки будет определяться соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.

Отдельная глава закона посвящена авторским правам. Теперь владельцы сервисов с генеративным искусственным интеллектом будут обязаны сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный контент, на каких условиях его можно использовать, а также доступно ли скачивание или экспорт сгенерированных материалов.

Одновременно документ устанавливает важное исключение для обучения ИИ. Использование защищенных авторским правом произведений для анализа, поиска закономерностей, классификации данных и обучения моделей не будет считаться нарушением, если доступ к этим материалам был получен законным способом, а сами произведения доступны для анализа без специальных технических ограничений.

Большая часть положений нового закона вступит в силу 1 сентября 2026 года, однако для отдельных норм предусмотрены более поздние сроки введения.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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