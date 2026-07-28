Россия подтверждает: носители подводных ядерных беспилотников “Посейдон” уже состоят на вооружении ВМФ (Military Watch Magazine, США)

MWM: ВМФ России завершил создание носителей ядерных подводных дронов

Запад десятилетиями строил противоракетную оборону, но у России появился автономный ядерный дрон, способный преодолевать тысячи километров под водой и наносить удар, который невозможно перехватить существующими средствами ПРО, пишет MWM. Эффект — радиоактивное цунами, сметающее прибрежные города и военно-морские базы.

Специальный носитель атомного подводного беспилотника 2М39 "Посейдон" уже введен в эксплуатацию, объявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, тем самым подтвердив, что одна из стратегически важнейших программ страны продвинулась дальше стадии разработки. "У нас уже есть такой носитель — все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием такого стратегического оружия, чем и является этот аппарат. И, конечно же, в составе военно-морского флота такой носитель есть. Об этом публично говорил глава нашего государства", — заявил Моисеев.

Хотя адмирал Моисеев не упомянул название корабля, широко распространено мнение, что имеются в виду специализированные АПЛ проекта 09852 "Белгород" и проекта 09851 "Хабаровск" — первые платформы, построенные специально для размещения "Посейдона". Введенная в строй в 2022 году лодка "Белгород" считается самой длинной за всю историю: ее длина составляет около 184 метров. Основанная на конструкции ПЛАРК проекта 949А "Антей" (по классификации НАТО: Oscar II), она была значительно переработана для размещения нескольких ядерных торпед "Посейдон", а также для проведения глубоководных исследований и специальных операций.

В ноябре 2025 года судостроительная верфь в Северодвинске спустила на воду первую АПЛ нового класса "Хабаровск" водоизмещением 10 000 тонн, которая представляет собой принципиально новый тип стратегической подлодки специального назначения и разрабатывалась специально как штатный носитель "Посейдона". Если "Белгород" до масштабной модернизации строился по советскому проекту ПЛАРК и предназначался в качестве временной меры, то "Хабаровск" значительно боеспособнее и малозаметен. Вторая лодка этого класса, "Оренбург", была заложена в середине 2025 года. В конце октября Владимир Путин прокомментировал разработку "Посейдона", отметив, что он использует миниатюрную версию ядерного реактора подводной лодки, размером примерно в 1% от исходного.

"Посейдон" — это автономный подводный аппарат с ядерным двигателем, предназначенный для перемещения на тысячи километров в толще воды и последующих ударов по прибрежным городам, военно-морским базам и авианосным ударным группам противника. Его ядерная двигательная установка обеспечивает практически неограниченную дальность хода, тогда как подводная среда значительно осложняет перехват по сравнению с обычными баллистическими ракетами. Беспилотники представляют собой оружие одноразового использования и предназначены для подрыва боеголовок глубоко под водой. Последующий эффект радиоактивного цунами наносит массированный ущерб побережью противника. Это делает "Посейдон" одним из самых нестандартных стратегических ядерных вооружений за всю историю, а его постановка на дежурство дополняет стремительную модернизацию флота ПЛАРБ в составе ВМФ России.

"Посейдон" — одна из нескольких стратегических систем России, разработанных специально для обеспечения надежного сдерживания против неуклонно расширяющихся западных сетей противоракетной обороны. В отличие от баллистических ракет, которые движутся в космосе по предсказуемым траекториям и теоретически могут быть перехвачены системами ПРО, "Посейдон" приближается к целям под водой — в обход привычной обороны. Российские официальные лица подают его как гарантию ответного удара даже против самых изощренных средств обороны.

Помимо функций носителя беспилотников "Посейдон", "Белгород" выполняет множество узкоспециализированных задач. Предполагается, что подводная лодка действует по заданию Главного управления глубоководных исследований России (ГУГИ), в чьем распоряжении имеются глубоководные аппараты, способные работать на морском дне на критических глубинах. Западные аналитики давно пришли к выводу, что эти возможности позволяют России изучать и извлекать элементы подводной инфраструктуры, включая кабели связи и датчики, потенциально нарушая их работу. Это делает "Белгород" одной из самых универсальных стратегических подводных лодок на вооружении России. Как следует из текущих репортажей, в настоящее время строятся дополнительные штатные носители "Посейдонов".