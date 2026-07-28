Почему ракетные чертежи от Трампа не спасут в этом году ни одного украинца (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: западные лицензионные соглашения не спасут Украину

Ни обещанные Трампом лицензии на Patriot, ни соглашения Украины с западными союзниками о производстве на западе страны самых передовых видов вооружений, украинцев не спасут, пишет The Telegraph. Прежде, чем все обещанное произойдет, и Киеву, и его союзникам необходимо преодолеть значительные препоны.

Верити Боумен (Verity Bowman)

Эксперты отмечают, что предстоит построить заводы и обучить рабочих, прежде чем Киев сможет производить перехватчики самостоятельно.

В одном из цехов на Западной Украине команда инженеров ждет отмашки, чтобы начать сборку одного из самых передовых видов оружия в арсенале страны на сегодняшний день.

Американская система Patriot Киеву нужнее всего: ее перехватчики PAC-3 уничтожают приближающиеся баллистические ракеты, врезаясь в них на скорости 6 000 километров в час.

Именно они станут ключом к обороне украинских городов и солдат на линии фронта. Запасы перехватчиков, которые когда-то надежно защищали небо страны, тают с каждым новым российским обстрелом.

И вот Дональд Трамп пообещал предоставить Украине чертежи для создания этого оружия. Его поддержали другие западные союзники, заключив ряд лицензионных соглашений, по которым в цехах на западной Украине будут производиться самые передовые виды вооружений в мире — от Patriot до крылатых ракет Storm Shadow.

“Украинские инженеры и специалисты уже доказали, что для отечественного оружейного производства нет ничего невозможного, — рассказала The Telegraph соучредительница Украинского центра безопасности и сотрудничества Соломия Хома. — Это следующий шаг”.

ВПК Украины уже продемонстрировал свои выдающиеся возможности, создавая беспилотники и даже баллистические ракеты для внутреннего рынка. Мало кто рассчитывал, что их производство удастся наладить столь быстро.

Однако остаются значительные препоны, которые предстоит преодолеть, прежде чем Украина сможет производить это оружие. Эксперты предупреждают, что новая волна западных лицензионных соглашений не спасет жизни украинцев ни в этом году — ни, возможно, даже в следующем.

“Мало сказать: “Вот вам лицензия, можете начинать производство”, — хотя и это отличная новость”, — сказал младший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Томас Уитингтон, специалист по радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне.

“Но суть в том, что предстоит построить завод, наладить производственную линию и обучить людей. Все это потребует времени, денег и усилий”, — объяснил он.

Всего на рассмотрении находятся пять систем.

Управляемая бомба AASM Hammer (“Молот”) и гаубица L119, пожалуй, станут первыми: они проще в изготовлении и содержат меньше сложных электронных узлов, а британский военный конгломерат BAE уже обзавелся представительствами на Украине.

Управляемая бомба AASM Hammer

Происхождение: Франция

В эксплуатации: с 2007

Стоимость: 252 000 евро

Дальность: 70 км

Вес: 250 кг

Боеголовка: 250 кг

L119 достаточно легка для буксировки или переброски по воздуху, может быть развернута гораздо быстрее, чем орудия советской эпохи Д-30, которые до сих пор широко используются на Украине, и при стрельбе реактивными снарядами поражает цели на расстоянии до 20 километров — превышая максимальную дальность стрельбы Д-30.

Гаубица L119

Происхождение: Великобритания

Тип: артиллерия

На вооружении: с 1970-х годов

Стоимость: до 805 000 долларов

Дальность стрельбы: от 18 до 22 км

Вес: 1,9 тонны

На прошлой неделе было заключено лицензионное соглашение с Францией по крылатым ракетам Storm Shadow/SCALP, которые используются для ударов в глубокий тыл противника, и перехватчикам Aster 30, которые сбивают самолеты, беспилотники и приближающиеся ракеты.

Storm Shadow/Scalp

Происхождение: Великобритания / Франция

Тип: крылатая ракета

На вооружении: с 2002 года

Стоимость: 2,2 миллиона долларов

Дальность стрельбы: 250 км

Скорость: 965 км/ч

Лицензии на производство перехватчиков Patriot PAC-3, одной из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире, пока не выдано, но это может скоро измениться.

Ракета PAC предназначена для перехвата крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов

Радиус поражения: 70 км

Высота: 25 км

Стоимость: 3 миллиона фунтов стерлингов

Скорость: 5 600 км/ч

Боеголовка: осколочно-фугасная

Наведение: радиолокационное

Трамп сообщил Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Анкаре в этом месяце, что Украине будет предоставлено право на их производство, хотя производители, Lockheed Martin и RTX, еще не были официально уведомлены, и никаких соглашений пока не подписано.

“Как это будет устроено: мы даем вам все необходимое, вроде конструктора Lego, и вы просто их собираете? — полюбопытствовал доктор Уитингтон. — Или это тот случай, когда Украина сможет производить часть комплектующих на местах, задействовав собственные каналы поставок?”.

По мнению заместителя главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, первый этап большинства соглашений будет подразумевать сборку оружия из готовых комплектующих, что ускорит производство, сократит сроки поставки и снизит затраты.

“Говорить о полном или частичном производственном цикле, когда большинство комплектующих будет выпускаться на местах, можно будет лишь после запуска производственных линий, обучения персонала и передачи технологического ноу-хау”, — пояснил он.

Те же комплектующие

Есть исторический прецедент, которые показывает, сколько времени это может занять.

Крупный американский оборонный подрядчик Raytheon также налаживает лицензионное производство перехватчиков PAC-2 GEM в Германии.

Проект реализуется в гораздо более стабильных условиях, чем может предложить сегодняшняя Украина. Но и он приближается к завершению лишь на третий год, что говорит о том, что киевские цеха могут прождать еще дольше.

При всей амбициозности недавних сделок, подписание лицензионного соглашения — лишь отправная точка, а не конечная цель.

“Ключевые компоненты Patriot — например, головки самонаведения и твердотопливные ракетные двигатели — дефицит”, — пояснил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований доктор Сидхарт Каушал.

“Так что какую бы систему вы ни лицензировали, если украинское производство будет конкурировать за те же комплектующие, что и американское или будущее европейское, то реальный вопрос, который следует задать это —не построит ли Украина завод, а получит ли он достаточно комплектующих”, — подчеркнул он.

Жмайло возразил, что заслуги украинского ВПК красноречиво свидетельствуют о том, что он гораздо эффективнее, чем может показаться на первый взгляд.

Киев уже проводит испытания баллистических ракет отечественной разработки — которыми обладает лишь горстка стран в мире.

Однако он признал, что самые сложные узлы — например, навигационные системы, тепловизоры и турбореактивные двигатели — наверняка будут производиться в Европе, по крайней мере “в ближайшем будущем”.

Любая производственная площадка также станет мишенью с момента ее строительства — и эту суровую реальность признают оба эксперта.

Предполагается, что Украина будет опираться на уроки, уже извлеченные из опыта выпуска беспилотников: производственные мощности разместятся на Западной Украине, подальше от российских баллистических ракет, и будут рассредоточены по нескольким площадкам, чтобы ни один из компонентов не производился строго в одном месте.

Окончательная сборка может производиться в совершенно другом месте — это снизит риск, что отдельный сбой нарушит всю цепочку.

Но даже если рассредоточенное производство сработало для беспилотников — систем более простых и модульных — то далеко не факт, что этот подход применим к столь сложной системе, как линейка перехватчиков Patriot. Доктор Уитингтон отмечает, что вопрос открыт, поскольку производителям никогда прежде отвечать на него не приходилось.

Даже если Украина сможет защитить производственные мощности, встает другой вопрос: почему это происходит лишь сейчас, а не в 2022 году?

“Никто не ожидал, что конфликт продлится так долго, и в результате никакого долгосрочного планирования не велось”, — объяснил Кир Джайлз, аналитик по России из Королевского института международных отношений (он же Чатем-хаус*) и автор книги “Кто будет защищать Европу?”.

Та же ошибка привела к задержке украинской программы F-16, поскольку официальные лица заключили, что боевые действия закончится раньше, чем украинские летчики научатся ими управлять.

Теперь же, по словам Джайлза, у Запада появилось понимание того, что конфликт продлится достаточно долго, чтобы обмен четко откалиброванный технологиями окупился.

Европейские производственные мощности перегружены: даже рекордных расходов на оборону не хватает для создания запасных линий, поэтому перенос части производства в военную экономику Украины высвободит заводы союзников для нужд их собственных вооруженных сил.

“Это говорит о том, что партнеры признают развитие украинского ВПК и видят в стране надежного военного партнера, который успешно противостоит России”, — сказал Жмайло.

По его мнению, это не обуза, а взаимовыгодный обмен: Украина получает производственные ноу-хау, а взамен предлагает союзникам нечто не менее ценное — четырехлетний опыт борьбы с российским оружием, которого нет ни у одной западной страны.

Однако не все убеждены, что объявления о сотрудничестве приведут к конкретным результатам.

Что касается систем Patriot, то доктор Каушал склонен к осторожности.

“Лестная трактовка заключается в том, что это политический сигнал о приверженности Европе и сдерживающий фактор против Путина, — рассуждает он. — Нелестная — что это лишь пустой жест, который делается как раз потому, что не влечет за собой никаких практических обязательств”.

Состоится ли предстоящая серия технологических обменов, зависит не столько от Украины, сколько от партнеров, которые сейчас раздают эти обещания.

“Украина раз за разом демонстрирует завидный прагматизм, смекалку и все необходимое, — заключил доктор Уитингтон. — Я опасаюсь не того, что украинцы чего-то не реализуют или не добьются. Я сомневаюсь в расторопности и целеустремленности западных партнеров”.

* является в России нежелательной организацией