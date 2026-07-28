Спущен на воду второй многоцелевой боевой корабль MRCV для ВМС Сингапура

ЦАМТО, 27 июля. Минобороны Сингапура 23 июля сообщило о состоявшейся на верфи ST Engineering в Бенои церемонии спуска на воду многоцелевого боевого корабля MRCV (Multi-Role Combat Vessel) для ВМС страны.

На мероприятии присутствовал министр обороны Чан Чун Синг.

После спуска на воду дооснащение корабля будет продолжено, затем начнутся его испытания. После завершения постройки Valour станет вторым кораблем класса MRCV в составе ВМС Сингапура.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Министерство обороны Сингапура заключило с компанией Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) контракт на проектирование и постройку шести многоцелевых боевых кораблей MRCV.

Стоимость контракта не раскрывалась. Планируется, что шесть кораблей нового класса будут поставлены, начиная с 2028 года. Они заменят принятые на вооружение с 1990 года ракетные корветы класса Victory, срок эксплуатации которых истекает. Saab и датская судостроительная компания Odense Maritime Technology (OMT) стали разработчиками базового проекта MRCV. Строительство платформ выполнит подразделение ST Engineering Marine Ltd.

Корабли проекта MRCV предназначены для применения в качестве плавучей базы для беспилотных летательных, надводных и подводных аппаратов и должны значительно расширить боевые возможности ВМС Сингапура. Концепция предполагает их оснащение системами искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Модульная конструкция позволит быстро адаптировать судно для выполнения широкого спектра задач, от ведения боевых действий до оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий. Возможность размещения контейнерных модулей, включая медицинский и логистической поддержки, позволит ВМС гибко реагировать на меняющиеся угрозы.

Резка стали для строительства головного корабля MRCV, Victory, началась 8 марта 2024 года. Он был спущен на воду в октябре 2025 года. Киль второго судна был заложен в январе 2026 года. Резка стали для постройки третьего и четвертого кораблей началась 29 апреля 2026 года.

MRCV – самый большой и сложный военный корабль, когда-либо построенный в Сингапуре. Его длина составляет 150 м, общая ширина – 21 м, водоизмещение – 8000 тонн, экипаж – около 100 человек. Корабль сможет развивать скорость свыше 22 узлов, дальность хода превысит 7000 морских миль, автономность – 21 сутки.

В состав вооружения, вероятно, войдут: 76/62-мм артиллерийская установка Strales группы Leonardo, два 30-мм ДУМВ Typhoon Mk 30-C, установка вертикального пуска (УВП) с ЗУР VL MICA NG и Aster B1 NT в носовой части, а также пусковые установки ПКР Blue Spear в средней части. Корабль получит систему боевого управления, разработанную Сингапурским оборонным научно-техническим агентством (DSTA).

На летной палубе и в ангаре, помимо вертолетов, будут размещаться БЛА вертолетного типа. MRCV будет служить "материнским кораблем" для дистанционно управляемых систем, сможет транспортировать и применять различные БЛА и необитаемые аппараты. Это позволит одному судну выполнять задачи, для которых ранее требовались корабли нескольких типов.