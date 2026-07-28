Перевооружение вместо дипломатии: НАТО в плену логики холодной войны? (Berliner Zeitung, Германия)

BZ: НАТО в новой фазе своего развития должна озаботиться вопросом мира

Политика НАТО толкает Европу к краю пропасти, пишет BZ. Ослепленное идеей сохранения геополитической гегемонии, руководство альянса подменяет дипломатию наращиванием вооружений, а любые призывы к переговорам с Москвой клеймит как недопустимое "умиротворение".

Ричард Саква (Richard Sakwa)

Альянс делает ставку на наращивание вооружений и сдерживание. Однако у блока нет долгосрочной стратегии мира и безопасности в Европе.

НАТО демонстрирует редкое за последние годы единство. Однако за этой показной сплоченностью все отчетливее проступают стратегические противоречия альянса. На июльском саммите в Анкаре ни один из основополагающих вопросов европейской безопасности всерьез не обсуждался.

Вместо этого европейские страны — члены НАТО под лозунгом "перераспределения бремени" вновь обязались увеличить военные расходы и теснее координировать финансирование закупок вооружений. На предполагаемые вызовы со стороны внешних держав они намерены отвечать дальнейшей милитаризацией.

Развитие НАТО в некотором смысле замкнуло цикл. НАТО 1.0 уходила корнями в холодную войну, военное и идеологическое противостояние с Советским Союзом. Организация обещала защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона.

Однако вскоре эти ценности оказались подчинены борьбе с коммунизмом. Эта вражда включала противодействие левым движениям и сотрудничество с авторитарными правыми режимами.

НАТО в поисках новой роли

После окончания холодной войны в 1989 году и распада Советского Союза в 1991 году НАТО не распалась. НАТО 2.0 стремилась к новой роли в период, который сегодня часто называют "холодным миром".

Альянс проводил операции за пределами своей зоны ответственности и так называемые гуманитарные интервенции. В их числе были бомбардировки Югославии в 1999 году, военная кампания против движения "Талибан" в Афганистане и разрушение ливийской государственности в 2011 году.

Однако ни одна из основополагающих проблем европейской безопасности так и не была решена. С возвращением межгосударственных конфликтов в Европу наступила эпоха, которую заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби называет НАТО 3.0.

В центре внимания вновь оказались сдерживание и оборона. Поскольку Вашингтон все больше сосредоточивается на глобальных вызовах, Европа уже не может полагаться на США в вопросах обороны конвенциональными силами.

Это требует не только увеличения расходов на традиционные системы вооружений. Европе также предстоит развивать противовоздушную оборону, ракеты средней дальности, космические системы разведки и наблюдения.

Как и во времена НАТО 1.0, демократия и стремление к миру отодвигаются на второй план перед предполагаемыми военными и идеологическими угрозами.

НАТО сталкивается с постепенным размыванием собственных ценностных ориентиров и стратегической несогласованностью. Со времени принятия Атлантической хартии в августе 1941 года альянс всегда был чем-то большим, чем оборонный союз.

Он традиционно считал себя сообществом ценностей. К ним относились демократическое управление, экономическая открытость и международный порядок, основанный на Уставе ООН.

Однако элементы этого "сообщества" все сильнее вступают в противоречие с "имперскими" притязаниями альянса на сохранение геополитической гегемонии Запада.

Проблему усугубляет отсутствие долгосрочной стратегии европейской безопасности. Все более масштабная поддержка Украины включает содействие интенсивным ударам беспилотников и ракет по российской территории.

Такое развитие событий может привести к горизонтальному расширению конфликта, в том числе на территорию стран НАТО, и к его вертикальной эскалации, вплоть до применения тактического ядерного оружия. При этом вынудить Россию сесть за стол переговоров не удастся.

Несмотря на постоянные заявления НАТО о том, что блок является самым успешным альянсом в истории, в обществе крепнет иное мнение. Существование организации в нынешнем виде скорее порождает конфликты и затрудняет их урегулирование.

К этому добавляется растущая угроза ядерной эскалации, вплоть до прямого столкновения ядерных держав.

Нам нужна новая НАТО

Альянс, по-видимому, не замечает растущих угроз не только безопасности, но и самому существованию Европы. Это не результат осознанной стратегии, а скорее следствие стратегической дезориентации и институциональной инерции.

Лишь немногие европейские политики решаются озвучить очевидный диагноз. Бывший британский дипломат Иэн Прауд сформулировал его так: "Мир на Украине возможен лишь в том случае, если Украина и Россия договорятся мирно сосуществовать в рамках системы ООН. Это означало бы, что в дальнейшем обе стороны будут разрешать разногласия путем диалога и дипломатии. Такого положения дел на Украине нет с 2015 года".

По его словам, для этого также необходимо прекратить дальнейшее расширение НАТО.

Действительно, настало время для дипломатии. Однако структура альянса устроена так, что даже осторожные призывы к диалогу с Москвой осуждаются как политика умиротворения. Дипломатию воспринимают как незаслуженную уступку.

Нарушение столь часто провозглашаемого единства западного альянса считается недопустимым. Отдельные государства в значительной степени утратили суверенную способность, а возможно, и реальную возможность действовать самостоятельно.

Панатлантический альянс вступает в новую фазу. Однако вместо того, чтобы проявить большую зрелость и выработать разные стратегические подходы, он возвращается к наиболее характерным чертам НАТО 1.0 времен холодной войны.

Пора задуматься о том, каким мог бы стать НАТО 4.0. Это должен быть альянс, для которого приоритетом станут мир и дальнейшее развитие на всем европейском континенте.