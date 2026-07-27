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Известия.ru

ВМФ России до конца года получит более 20 кораблей и подлодку «Пермь»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К концу года Военно-морской флот (ВМФ) России получит еще более 20 кораблей, среди них будет атомная подводная лодка «Пермь». Об этом 26 июля сообщил главком ВМФ, адмирал Александр Моисеев.


«Мы на текущий момент приняли уже 20 кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем еще более 20. Среди них будет подводная лодка «Пермь», значимое событие будет в истории Военно-морского флота», — сказал Моисеев.

Он добавил, что подводный крейсер «Пермь» будет вооружен гиперзвуковым комплексом «Циркон».

Атомная подводная лодка «Пермь» заложена на «Севмаше» 29 июля 2016 года, спущена на воду 27 марта 2025 года. Она является пятой в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М».

Ранее в этот день Моисеев сообщил, что флот в перспективе пополнится новейшим надводным кораблем океанской зоны с водоизмещением порядка 9,5 тыс. т, что вдвое превышает показатели современных фрегатов проекта 22350. Ключевой характеристикой нового судна станет высокая автономность для длительных задач в открытом море. Потребность в таких кораблях уже зафиксирована в стратегии развития и проекте программы кораблестроения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пермь АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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