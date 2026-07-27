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РИА Новости

ВМФ доказал, что Россия — великая морская держава, заявил Патрушев

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: военно-морской флот России прошел через многие суровые испытания

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Отечественный военно-морской флот, пройдя через многие суровые испытания, доказал, что Россия - великая морская держава, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой", - сказал Патрушев в поздравлении отечественным военным морякам по случаю Дня ВМФ.

Сегодня Военно-морской флот России продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и Николая Кузнецова, обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и хозяйственную деятельность РФ в морях и океанах, отметил председатель Морской коллегии.

Приоритетом государственной политики в области военно-морской деятельности было и остается поддержание боевых возможностей флота, разработка и производство новейшего вооружения и военной техники, совершенствование мастерства и боевой подготовки подразделений флота, добавил Патрушев.

Президент России Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему совершенствованию Военно-морского флота, укреплению научного, технологического и кадрового потенциала военно-морской сферы, отметил Патрушев. Важнейшая задача - сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил, отметил помощник главы государства. Эти меры закреплены в стратегии развития ВМФ, утвержденной президентом России.

Помощник президента пожелал всем морякам - матросам, старшинам, мичманам, офицерам и адмиралам - крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо России.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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