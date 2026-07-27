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Главком ВМФ сообщил об участии подлодок ЧФ в поражении объектов на Украине

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Главком Моисеев: подлодки ЧФ принимают участие в поражении объектов на Украине

Для ликвидации объектов на территории противника в ходе специальной военной операции (СВО) задействуются подводные лодки Черноморского флота. Об этом 26 июля сообщил главком Военно-морского флота (ВМФ), адмирал Александр Моисеев.

Он отметил, что Черноморский флот — в первую очередь воюющий флот, и все эти годы его экипажи ведут систематические боевые действия. Они выполняют свои задачи как в морской среде, так и в составе объединенной группировки войск.

«Мы же понимаем, что основной состав корабельный, речь о надводных кораблях и подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника. Несомненно, так и есть», — заявил он в эфире телеканала «Звезда».

Моисеев уточнил, что участие в СВО принимают подводные лодки проекта 636.6, входящие в состав Черноморского флота, а также фрегаты и другие корабли.

«Другие корабли — носители этого оружия именно участвуют в огневом поражении противника», — добавил он.

Также, указал адмирал, в составе Военно-морского флота (ВМФ) России завершено формирование полков беспилотных систем. Аналогичная воинская часть была сформирована и в составе Северного флота 1 июля.

Президент России Владимир Путин 26 июля обратился к российским военнослужащим по случаю Дня ВМФ РФ, отметив, что в этот праздник страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы и эпохи создавал его славу, а также блестящими научными достижениями обеспечивал России статус великой морской державы.


Член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный 25 июля предложил называть новые корабли, вводимые в состав Военно-морского флота России, именами героев специальной военной операции. По его словам, эту инициативу уже обсуждали с представителями Министерства обороны РФ.

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