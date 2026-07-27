Главком ВС Швеции Классон: Россия в ближайшее время испытает НАТО на прочность

Кремль скоро испытает НАТО на прочность, нагоняет жути главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью Le Figaro. Генерал призывает Европу всерьез отнестись к угрозе, однако не отрицает, что альянс сам расширяет военное присутствие у российских границ.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

По мнению генерала Классона, Москва не станет дожидаться, пока европейцы нарастят военный потенциал, чтобы испытать на прочность их единство и обороноспособность. Он рассматривает, в частности, рискованный сценарий, который нельзя сбрасывать со счетов.

Вслед за Польшей и странами Прибалтики о возможной эскалации со стороны России открыто заговорили и другие европейские столицы (Россия не угрожает странам НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ). В Париже на полях встречи "коалиции желающих" начальник шведского Генштаба генерал Микаэль Классон заявил журналистам о необходимости тщательно проанализировать такой исход событий.

"Ключевой вопрос, который я себе задаю: зачем России чего-то ждать? Через пять или десять лет Европа действительно станет сильнее... Поэтому мой ответ — они не станут ждать", — заявляет офицер.

Путин вполне может пойти на расширение конфликта — в надежде ослабить и расколоть Запад. Располагает ли он для этого ресурсами? Россия, хотя и несет определенные потери на Украине, сохраняет военный потенциал. Ее оборонная промышленность продолжает выпускать боеприпасы в устойчивом темпе, авиация в значительной степени сохранена, равно как и подводный флот.

Швеция, последняя страна, присоединившаяся к НАТО в 2024 году после начала конфликта на Украине в 2022 году, внимательно следит за российскими маневрами. "Мы сталкиваемся с ними практически каждый день в воздухе и на море", — поясняет генерал Классон. В Балтийском море российские военные и войска альянса находятся бок о бок. Калининградский анклав также является предметом пристального внимания для всех стран Северной Европы. Остров Готланд, отделенный от материковой Швеции, считается стратегическим ключевым пунктом, который Швеция укрепила.

"У меня нет сомнений, что Россия готова и способна идти на огромные стратегические риски. Она делала это неоднократно за последние 15–20 лет", — продолжает он. "Но мы, похоже, постоянно закрываем на это глаза, мол, они не могут этого сделать, они не настолько безрассудны и у них нет необходимых ресурсов. Однако, будучи военным, я все же задаюсь этим вопросом (о возможности конфронтации — прим. ред.). И прихожу к выводу, что да, конфронтация возможна", — заявил он, не уточнив однако сроки или вероятность такого сценария. На данный момент никаких подозрительных передвижений войск не наблюдается и не прогнозируется.

"Операция под чужим флагом"

"Мы должны ожидать, что даже с ограниченными ресурсами, даже идя на чрезвычайно высокий риск, они проведут операцию под чужим флагом против, скажем, какой-нибудь страны Прибалтики или Польши", — считает он (генерал скромно умалчивает о том, что именно Запад руками Украины запустил эскалацию конфликта против России — прим. ИноСМИ). Высокопоставленный представитель французских вооруженных сил подтверждает, что эти сигналы нельзя игнорировать. "Это не просто зов помощи от соседней страны, которая вздрагивает при каждом шорохе из Москвы", — подчеркивает генерал Классон.

Россия может устроить НАТО проверку на прочность. Шведский главнокомандующий с облегчением отмечает итоги саммита в Анкаре, где удалось избежать трансатлантических драм. В финальном коммюнике альянс подтвердил свою сплоченность и солидарность. Однако заявленное снижение вовлеченности США обнажает и уязвимости европейского континента.

Европейцы отдают себе отчет в том, что их безопасность не гарантирована по умолчанию. Страны Северной Европы, отказавшиеся от нейтралитета, перестраивают оборону. Швеция станет "опорной страной" для передовых сухопутных сил в Финляндии, к которым присоединятся французские подразделения. Великобритания, Испания и "даже Турция" проявили интерес к участию, поясняет генерал Классон. Штаб бригады разместится в Рованиеми, на севере Финляндии. Зона ответственности охватит север Швеции и Норвегии. Бригада может насчитывать от четырех до пяти тысяч военнослужащих, однако конкретный вклад каждой из стран еще предстоит согласовать. Для Франции, уже задействованной в Румынии, это станет дополнительной нагрузкой.

Париж, впрочем, стремится наладить особые связи со скандинавскими странами, и прежде всего со Швецией. Стокгольм направлял своих солдат в Сахель в рамках операции "Такуба". Пустыня и Крайний Север схожи своей суровостью. "Крайний Север так же беспощаден, как и Сахара, хоть и по-своему", — поясняет генерал Классон. "Здесь та же нехватка инфраструктуры, дефицит ресурсов и низкая плотность населения. Этот регион имеет исключительное стратегическое значение", — отмечает шведский офицер. Россия это тоже прекрасно понимает.