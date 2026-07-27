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Военное обозрение

Выставку вооружений «АРМАДА» в Киеве анонсировали в афише - потом был удар

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Источник изображения: topwar.ru

Днём 24 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по частному полигону в Бучанском районе Киевской области. Информацию подтвердила Киевская областная военная администрация, уточнив, что там «проходили мероприятия». В ОВА подчеркнули, что информация уточняется, а на месте работают экстренные службы.

Позднее Украинский совет оружейников подтвердил: речь идёт о мероприятии с участием представителей оборонной промышленности. Это специализированная выставка, организованная Ассоциацией производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий «АРМАДА».

Источник изображения: topwar.ru

Афиша этого события была размещена в интернете. Кроме того, регистрация на участие в мероприятии проходила в онлайн-формате. С конспирацией на Украине явные проблемы, либо в неё даже не пытались. На одной из афиш даже был указан адрес, в другом её варианте указали дату проведения. В итоге вся информация сошлась.

Сама выставка позиционировалась как демонстрация современных решений по защите критической инфраструктуры от воздушных угроз. Судя по афише, организаторы собрались показать радиолокацию, средства РЭБ, FPV-перехватчики и другие системы. Особый акцент сделали на беспилотниках.

Мероприятие должно было стать площадкой для встреч производителей, заказчиков и представителей силовых структур. В итоге оно само стало красноречивым примером того, как концепция «критической защиты», заявленная на афише, оборачивается против своих создателей.

Для Киева сегодняшний удар означает, что любые «закрытые мероприятия» с участием ВПК теперь находятся в зоне риска, а попытки провести их в «частных» местах не гарантируют безопасности.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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