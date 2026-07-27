Indra подтвердила отсутствие риска для альянса с Hanwha по производству САУ K9 Thunder в Испании

ЦАМТО, 24 июля. Гендиректор испанской компании Indra Хосе Мария Рекасенс на презентации финансовых результатов за первое полугодие 2026 года подтвердил отсутствие риска для альянса с южнокорейской Hanwha Aerospace по разработке САУ для ВС Испании.

По его словам, компания "полностью привержена" реализации проекта совместно с партнером. М.Рекасенс подчеркнул, что отсутствие новостей по проекту следует трактовать как позитивный сигнал, поскольку стороны сохраняют приверженность выполнению около 282 контрактных показателей, предусмотренных программой.

Заявление прозвучало на фоне переговоров Indra с испанской Santa Barbara Sistemas о возможной совместной разработке самоходных гаубиц. М.Рекасенс уточнил, что данные контакты не подразумевают пересмотра действующего соглашения с Hanwha, заключенного при предыдущем председателе совета директоров компании Indra Анхеле Эскрибано, и что риска для этого альянса компания не видит.

Соглашение между Indra Group и Hanwha Aerospace, подписанное 24 марта 2026 года в Мадриде, представляет собой обязывающий меморандум о взаимопонимании по совместной разработке самоходной артиллерийской системы на основе платформы K9 Thunder южнокорейского производства.

Согласно условиям договора, Испания получает полные права на конструкторскую документацию образца, что позволит организовать его серийное производство и модификацию с учетом требований Сухопутных войск Испании, а также право экспорта разработанной версии в третьи страны.

Соглашение реализуется в рамках специальной программы модернизации (PEM) сегмента гусеничной бронетехники (ATP Cadenas), контракт по которой на сумму 4,554 млрд. евро был присужден консорциуму Indra и Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) без проведения открытого тендера.

Программа предусматривает поставку 128 самоходных гаубиц, 120 машин подвоза боеприпасов, 11 командно-штабных машин и 21 машины технического обеспечения на базе гусеничного шасси K9. Корпуса указанных машин будут изготавливаться на предприятии Indra в Хихоне (Астурия), где компания планирует инвестировать 130 млн. евро в создание новых производственных мощностей.

СГ K9 находятся на вооружении 11 стран, включая шесть европейских членов НАТО – Норвегию, Польшу, Финляндию, Эстонию, Румынию и Турцию. В случае реализации испанской программы, Hanwha впервые выйдет на рынок Западной Европы с локализацией производства, включающей передачу прав на конструкторскую документацию.

По итогам первого полугодия 2026 года портфель заказов Indra достиг 20,533 млрд. евро (рост на 117% к аналогичному периоду 2025 года), в основном за счет оборонного сегмента, выручка которого увеличилась на 7,207 млрд. евро.