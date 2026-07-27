Силы НАТО готовы к войне беспилотников по образцу конфликта на Украине. Об этом заявил высокопоставленный генерал альянса (Business Insider, Германия)

BI: НАТО готовится к войне беспилотников на примере Украины

НАТО все активнее использует опыт украинского конфликта для подготовки своих войск, пишет BI. Генералы альянса утверждают, что уже адаптируют тактику, вооружение и программы обучения для войны с применением дронов. Однако учения проходят не так уж гладко.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе уверен, что союзные войска смогут успешно действовать в условиях современного боя. Речь идет о жестком противостоянии на поле боя, которое насыщено беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и системами непрерывного наблюдения.

"Я полагаю, что мы к этому готовы", — заявил генерал ВВС США Алексус Гринкевич в интервью изданию Business Insider на международном авиасалоне Фарнборо в Англии. Так генерал подтвердил надежность альянса в эпоху стремительно меняющихся методов ведения боевых действий.

Генерал Гринкевич, один из двух стратегических командующих НАТО, руководит всеми военными операциями альянса. По его словам, подразделения по всей Европе уже проходят подготовку с учетом украинского опыта.

"Мы ежедневно перенимаем опыт украинских военных и анализируем, как они справляются с этими вызовами", — отметил Гринкевич.

Он также добавил: "Технологии и тактика развиваются невероятно быстро. Поэтому нам необходим постоянный контакт с теми, кто находится на передовой, чтобы вовремя понимать все изменения".

Линия фронта на юге и востоке Украины превратилась в обширную "зону смерти". По оценкам военных и экспертов, глубина этой полосы составляет от 10 до 20 километров от линии соприкосновения, а на отдельных участках — еще больше.

В этом пространстве непрерывно действуют многочисленные разведывательные и ударные дроны. Они круглосуточно следят за перемещениями на земле и способны мгновенно атаковать как живую силу, так и технику. В таких условиях любое движение может повлечь за собой точный и смертоносный удар.

Чтобы защититься от этой угрозы, бойцы украинского спецназа в "зоне смерти" регулярно используют помповые ружья. С их помощью они сбивают российские беспилотники, управляемые по волоконно-оптическому кабелю. Такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронного подавления, которые обычно выводят из строя радиочастотную технику.

По словам военных, "зона смерти" продолжает расширяться. Внутри нее солдатам часто приходится оставлять технику и идти пешком долгие километры, рассредоточившись на безопасное расстояние, чтобы сократить потери. При этом для доставки грузов и эвакуации раненых бойцы все чаще применяют наземных роботов.

Массовое использование новых технологий на передовой наглядно показывает, как сильно изменился конфликт с 2022 года. По данным Министерства обороны Украины, сейчас на беспилотники приходится около 90% всех ударов. Это кардинальный сдвиг, хотя раньше на фронте в основном гремела артиллерия.

Столкнувшись с растущей угрозой, руководство НАТО все активнее изучает украинский опыт ведения современного боя, где начиненные взрывчаткой квадрокоптеры охотятся за пехотой, а морские дроны противостоят боевой авиации.

Генерал Гринкевич отметил, что НАТО проводит целый ряд учений, куда приглашает украинских военных выступать в роли условного противника. Это помогает альянсу лучше готовиться к конфликтам будущего.

"В первый день наши результаты бывают не самыми лучшими, но уже к шестому или седьмому дню солдаты альянса полностью осваиваются и перенимают все необходимые навыки", — добавил он.

Например, в марте во время морских маневров у берегов Португалии украинская команда условного противника с помощью дронов разгромила силы НАТО. Эта тренировка помогла альянсу отработать как применение безэкипажных катеров, так и защиту от них.

Французский адмирал Пьер Вандье, отвечающий в НАТО за военную адаптацию к будущим вызовам, назвал такие учения исключительно полезными. В интервью Business Insider он подчеркнул, что эти тренировки заставили альянс по-новому взглянуть на современные угрозы.

Адмирал Вандье руководит модернизацией альянса. По его мнению, участие Украины делает войска НАТО сильнее.

В учебные программы и военную доктрину НАТО уже внедрили схожий украинский опыт. В некоторых случаях военные даже берут на вооружение проверенные в боях комплексы. Например, систему борьбы с беспилотниками Merops, которую США экстренно перебросили на Ближний Восток в начале иранского конфликта.

Представители НАТО перенимают военный опыт и через другие проекты. Один из них — Совместный центр анализа, подготовки и образования (JATEC). Эта программа использует оперативные данные из Украины для планирования обороны альянса.

В прошлом году участники проекта JATEC рассказали изданию Business Insider о взаимной выгоде сотрудничества: НАТО помогает Киеву решать самые острые фронтовые проблемы, а украинская сторона делится с союзниками уникальным боевым опытом.