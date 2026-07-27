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В США описали риски для «Адмирала Нахимова» словами «все яйца в одной корзине»

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Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

SlashGear: Отремонтированный «Адмирал Нахимов» входит в меняемую дронами эпоху

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который вернется в состав Военно-морского флота России после ремонта и модернизации, столкнется с меняемой дронами эпохой. Возможные риски для корабля описали в публикации американского издания SlashGear.

По словам автора, многое изменилось с тех пор, как крейсер вступил в строй в 1988 году. Как пишет издание, «правила игры» на море существенно изменились после массового внедрения беспилотных платформ.

«Именно в этот мир войдет "Адмирал Нахимов". Несмотря на то, что он считается самым вооруженным надводным кораблем, он существует в эпоху, когда военно-морская доктрина все чаще ставит под сомнение принцип "все яйца в одной корзине"», — говорится в материале.

В июне журнал 19FortyFive писал, что модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» можно считать совершенно новым кораблем. Усовершенствованный ТАРКР может нести до 176 ракет нескольких типов, включая гиперзвуковые «Цирконы».

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Проекты
ГЗЛА
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