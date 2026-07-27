«Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57

В Подмосковье расследуют крушение истребителя Су-57

Крушением новейшего российского истребителя Су-57 в Подмосковье занялась госкомиссия при Минобороны РФ. Об этом сообщил военный блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале.

По его сведениям, эксперты выехали на место ЧП вскоре после происшествия. Им предстоит определить причину аварии. В свою очередь, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в комментарии BFM объяснил, что «на сто процентов безаварийных самолетов не существует», и в боевой авиации могут происходить те или иные происшествия.

Это сложная современная высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателями, система управления самолетом, гидравлика, различного рода закрылки, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем — гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев

Подробности крушения истребителя

Российское военное ведомство официально не сообщало о крушении Су-57. Там лишь заявили, что учебно-боевой самолет без боекомплекта при выполнении взлета упал в безлюдной местности из-за технической неисправности авиационной техники.

Позднее журналисты выяснили, что в районе села Луцино упал истребитель пятого поколения Су-57. После происшествия в сети появились кадры крушения.

Су-57. Источник: Tingshu Wang / Reuters

Также стало известно, что пилот, рискуя собой, до последней секунды уводил самолет от жилых построек. Летчику удалось катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

Что известно о Су-57?

Истребитель Су-57 является одной из последних разработок российского военного авиастроения. Самолет был спроектирован инженерами конструкторского бюро «Сухой» и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Первый экземпляр поступил на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2020 году. Техническая информация о самолете засекречена и является государственной тайной.

Су-57 классифицируется как истребитель пятого поколения. Такие машины отличаются радиолокационной малозаметностью, сверхманевренностью, продвинутой авионикой и интегрированными в общую боевую сеть информационными системами. Его конкурентами считаются американские F-22 и F-35 Lightning II, а также китайские J-20 и J-35 / FC-31.

В мае этого года начались летные испытания прототипа двухместного Су-57. Этот вариант обладает функционалом учебно-боевого самолета.

В июне отмечалось, что Су-57 доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что российский истребитель смог успешно противостоять западным комплексам противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T.