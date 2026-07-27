«Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57

В Подмосковье расследуют крушение истребителя Су-57
Крушением новейшего российского истребителя Су-57 в Подмосковье занялась госкомиссия при Минобороны РФ. Об этом сообщил военный блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале.
По его сведениям, эксперты выехали на место ЧП вскоре после происшествия. Им предстоит определить причину аварии. В свою очередь, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).
Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в комментарии BFM объяснил, что «на сто процентов безаварийных самолетов не существует», и в боевой авиации могут происходить те или иные происшествия.
редактор журнала «Новый оборонный заказ»
Дмитрий Корнев
Подробности крушения истребителя
Российское военное ведомство официально не сообщало о крушении Су-57. Там лишь заявили, что учебно-боевой самолет без боекомплекта при выполнении взлета упал в безлюдной местности из-за технической неисправности авиационной техники.
Позднее журналисты выяснили, что в районе села Луцино упал истребитель пятого поколения Су-57. После происшествия в сети появились кадры крушения.
|Су-57.
|Источник: Tingshu Wang / Reuters
Также стало известно, что пилот, рискуя собой, до последней секунды уводил самолет от жилых построек. Летчику удалось катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.
Что известно о Су-57?
Истребитель Су-57 является одной из последних разработок российского военного авиастроения. Самолет был спроектирован инженерами конструкторского бюро «Сухой» и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Первый экземпляр поступил на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2020 году. Техническая информация о самолете засекречена и является государственной тайной.
Су-57 классифицируется как истребитель пятого поколения. Такие машины отличаются радиолокационной малозаметностью, сверхманевренностью, продвинутой авионикой и интегрированными в общую боевую сеть информационными системами. Его конкурентами считаются американские F-22 и F-35 Lightning II, а также китайские J-20 и J-35 / FC-31.
В мае этого года начались летные испытания прототипа двухместного Су-57. Этот вариант обладает функционалом учебно-боевого самолета.
В июне отмечалось, что Су-57 доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что российский истребитель смог успешно противостоять западным комплексам противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T.