Пентагон признал угрозой нацбезопасности десятки российских вузов.

Минобороны США включило более тридцати высших учебных заведений России в перечень учреждений, представляющих потенциальную угрозу для национальной безопасности страны.

Пентагон сообщил о внесении 33 российских вузов в список учреждений, представляющих угрозу национальной безопасности США, передает РИА "Новости".

Эта мера осуществляется в рамках политики администрации по противодействию передаче технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальным риском.

В список, в частности, вошли МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. Всего американские власти включили в перечень 130 научных и образовательных учреждений из Китая, Ирана и России.

"Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список", – говорится в заявлении.

Минобороны США обвиняет эти учреждения в деятельности, которая якобы повышает риск неправомерного использования результатов финансируемых американским правительством исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американского учебного заведения Tufts University.

Российские правоохранительные органы объявили нежелательной организацией Йельский университет.

Месяцем ранее Рособрнадзор вынес официальные предостережения девятнадцати отечественным вузам.

Денис Тельманов