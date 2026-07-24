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Военное обозрение

Чиновник Пентагона: Ситуация для США в Иране не является тупиковой

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Источник изображения: topwar.ru

Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times заявил, что ситуация для Соединённых Штатов в Иране «не является тупиковой». По его словам, Вашингтон успешно лишает Исламскую Республику возможности получения ядерного оружия и ликвидировал её способность «проецировать военную мощь в регионе».

Чиновник подчеркнул, что американские удары «существенно уменьшили боеспособность страны, а также значительной части её оборонно-промышленной базы». Колби также отметил, что США находятся не в «слабом положении», а у президента Дональда Трампа есть «очень существенные варианты» эскалации как военного, так и невоенного характера.

Однако оптимистичные заявления высокопоставленного представителя Пентагона вступают в противоречие с реальным положением дел на Ближнем Востоке. Если Иран действительно «не обладает способностью к проекции силы», как утверждает Колби, остаётся открытым вопрос: почему же США, даже при поддержке союзников в регионе, не могут завершить конфликт и вынуждены наращивать военное присутствие? Мало того, Трамп обвиняет Тегеран в поддержке йеменских хуситов. Постойте... Но ведь вы же сами сказали, что лишили его возможности проецировать силу.

Тем временем Соединённые Штаты ускоренно перебрасывают на Ближний Восток дополнительные войска, медиков и вооружение. Центральное командование США уже двенадцатый день подряд наносит удары по иранским объектам. При этом, по данным СМИ, арабские союзники Вашингтона в Персидском заливе всё сильнее расходятся во взглядах на дальнейшие действия и призывают Трампа начать наземное вторжение. Но того же ждут сами США - уже от арабских союзников.

Иран продолжает наносить ответные удары - в июле он уже поражал объекты США в Иордании, Ираке, Бахрейне, Кувейте. Несколько американских военнослужащих погибли.

Многие эксперты и аналитики сходятся во мнении, что заявления Колби не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Иран по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов на Ближнем Востоке, включая обширные арсеналы баллистических и крылатых ракет, а также десятки тысяч беспилотников. Ранее заместитель главы Пентагона и сам признавал, что конфликт может потребовать координации всего блока НАТО.

Таким образом, риторика Вашингтона о «ликвидации способности Ирана к проекции силы» звучит неубедительно на фоне затяжного конфликта, растущих потерь и отсутствия чёткого плана победы.

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